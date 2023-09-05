Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Polusi Udara, Polri Wajibkan Personel di Lapangan Pakai Masker

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Selasa, 05 September 2023 |00:06 WIB
Polusi Udara, Polri Wajibkan Personel di Lapangan Pakai Masker
Polusi udara, Polri wajibkan personel pakai masker. (Ilustrasi/Okezone)
JAKARTA - Kapolri memerintahkan 4 Kapolda untuk mewajibkan personelnya memakai masker saat bertugas di lapangan. Hal ini lantaran polusi udara di wilayah tersebut.

Keempat Polda itu adalah Polda Metro Jaya, Polda Jabar, Polda Banten, dan Polda Kalbar.

Kewajiban penggunaan masker ini sebagaimana tertuang dalam telegram dengan nomor STR/515/VIII/PAM 3 2023.

"Perintahkan kepada seluruh anggota untuk menggunakan masker saat berada di luar rumah/ruangan dan terutama kepada anggota yang melaksanakan tugas wajib memakai masker," demikian salah satu isi telegram itu, dikutip Senin (4/9/2023).

Selain itu, jajaran kepolisian diminta berkoordinasi dengan intansi terkait untuk bersinergi melakukan sosialisasi dan edukasi kepada seluruh masyarakat dalam rangka penggunaan masker guna mencegah timbulnya penyakit akibat kualitas udara yang buruk.

Berdasarkan data BMKG, kualitas udara di DKI Jakarta buruk. Adapun untuk Banten, yaitu wilayah Serang, Lebak, Pandeglang, dan Kabupaten Tangerang.

Topik Artikel :
masker polusi udara polusi
