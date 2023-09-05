Mengenal Desa Kelahiran Ganjar Pranowo, Sangat Subur dan Dipenuhi Tempat Wisata

JAKARTA - Mengenal desa kelahiran Ganjar Pranowo bisa jadi salah satu jalan untuk kian mengakrabi sosok yang kini sedang ramai dibahas jelang Pemilu 2024 nanti.

Tempat kelahiran tokoh politik memang selalu menarik dikulik terlebih untuk selevel Ganjar Pranowo. Pasalnya tidak semua masyarakat tanah air mengetahui asal tempat atau daerah masa kecil dari Gubernur Jawa Tengah sekaligus Bakal Calon Presiden tersebut.

Ganjar Pranowo diketahui lahir, tumbuh besar dan berkembang dari sebuah desa kecil yang terletak di dataran tinggi lereng Gunung Lawu, Jawa Tengah. Bagi kamu yang penasaran mari simak informasi selengkapnya.

Berikut Okezone merangkum beberapa sumber, Senin (04/09/2023), terkait mengenal desa kelahiran Ganjar Pranowo.

Sebagai politisi yang saat ini menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah, diketahui dirinya lahir di Desa Tawangmangu yang terletak di Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah.

Sosok Ganjar Pranowo merupakan seorang putra dari pasangan Parmudji Pramudi Wiryo (Ayah) dan Sri Suparni (Ibu) yang hidup sangat sederhana. Sang ayah diketahui memiliki profesi sebagai polisi dengan pangkat sersan. Sementara sang ibu didapati pekerjaan sebagai penjahit sekaligus ibu rumah tangga.

Desa yang pernah ditinggali oleh Ganjar Pranowo dahulu masuk dalam lingkup dataran tinggi dengan ketinggian sekitar 1.200 meter di atas permukaan laut. Area sekeliling Desa Tawangmangu dikelilingi oleh perbukitan dan hutan yang sangat subur.