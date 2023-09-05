Melihat Keterikatan Kalingga dengan Dua Kerajaan di Barat Pulau Jawa

KERAJAAN Kalingga di Pulau Jawa bagian tengah memiliki keterkaitan dengan dua kerajaan di Jawa bagian barat. Dua kerajaan itu merupakan pecahan kerajaan tertua di Pulau Jawa yakni Kerajaan Tarumanegara. Kala itu sang Raja Sanjaya merupakan keturunan dari Ratu Shima yang berkuasa di Kalingga.

Sedangkan sang ayah bernama Bratasena, merupakan raja Kerajaan Galuh ketiga yang merupakan teman dekat Tarusbawa. Sosok Bratasena sendiri memiliki hubungan dengan Kerajaan Galuh, karena cucu resmi Wretikandayun berasal dari putra bungsunya bernama Mandiminyak.

BACA JUGA:

Mandiminyak sendiri konon merupakan Raja Galuh kedua yang memimpin selama 7 tahun yakni pada 702 M hingga 709 M.

Saat Bratasena memimpin Kerajaan Galuh, pada tahun 716 M terdapat perseteruan di dalam kerajaan. Bratasena dikudeta sendiri oleh Purbasora. Padahal Purbasora adalah saudara satu ibu yang memiliki ayah berbeda dari Bratasena.

Pada akhirnya Bratasena menyelamatkan diri ke Sundapura dan meminta pertolongan kepada Tarusbawa, sebagaimana dikutip dari "Hitam Putih Pajajaran: Dari Kejayaan Hingga Keruntuhan Kerajaan Pajajaran" dari tulisan Fery Taufiq El Jaquene.

BACA JUGA:

Wanita Jujur dan Tegas dari Kalingga, Ratu Jay Shima Pernah Menghukum Potong Kaki Anaknya Sendiri

Di waktu yang sudah ditentukan, Sanjaya dibantu oleh Tarusbawa menyerang Kerajaan Galuh, yang pada saat itu dipimpin oleh Purbasora. Pada akhirnya Galuh mengalami kekalahan dan Sanjaya mampu menjadi penguasa Kerajaan Sunda, Kerajaan Galuh, dan Kerajaan Kalingga, setelah Ratu Shima meninggal dunia.

Sebagai ahli waris Kerajaan Kalingga secara resmi, Sanjaya menjadi penguasa Kalingga bagian utara yang disebut Bumi Mataram, yang akhirnya dikenal sebagai Kerajaan Mataram Kuno, pada tahun 732 M. Sedangkan tanah yang ada di Sunda diserahkan kepada putranya bernama Tamperan Barmawijaya atau Rakeyan Panaraban.