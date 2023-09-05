Bertemu Xanana Gusmao, Presiden Jokowi Harap Perbatasan Darat RI-Timor Leste Selesai Akhir Tahun

Presiden Jokowi harap perbatasan darat antara Indonesia dan Timor Leste selesai tahun ini. (BPMI)

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri (PM) Timor-Leste, Xanana Gusmao, di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, 4 September 2023. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Jokowi membahas penyelesaian batas darat dan mengajak pemerintah Timor-Leste untuk membentuk kawasan ekonomi di perbatasan kedua negara.

"Bapak Presiden menyampaikan diharapkan akhir tahun ini batas darat dapat diselesaikan. Kedua pemimpin juga menyepakati bahwa kerja sama ekonomi terutama di daerah perbatasan penting untuk ditingkatkan," ucap Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi dalam keterangannya selepas pertemuan.

Selanjutnya, Menlu mengatakan, PM Timor-Leste mengapresiasi dukungan Indonesia kepada Timor-Leste dalam keanggotaan ASEAN.

"Pada saat pembicaraan, Bapak Presiden menekankan dukungan ke depan untuk capacity building dalam rangka mempercepat keanggotaan penuh Timor-Leste di ASEAN," lanjut Menlu.