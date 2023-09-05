Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

PM Kepulauan Cook Bertemu Jokowi, Puji Indonesia Jadi Key Driver

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Selasa, 05 September 2023 |06:20 WIB
PM Kepulauan Cook Bertemu Jokowi, Puji Indonesia Jadi <i>Key Driver</i>
Jokowi bertemu PM Kepulauan Cook. (Foto: BPMI)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri (PM) Kepulauan Cook, Mark Brown, pada Senin, 4 September 2023 di Istana Merdeka, Jakarta. 

Pada pertemuan tersebut, PM Mark Brown menyampaikan selamat dan apresiasinya kepada Indonesia yang mendorong untuk mendekatkan ASEAN dengan pasifik.

"Perdana Menteri Cook Island menyampaikan selamat kepada Indonesia dan Indonesia diapresiasi karena selama ini menjadi key driver untuk mendekatkan ASEAN dengan pasifik," ujar Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam keterangannya selepas pertemuan.

BACA JUGA:

Bertemu Xanana Gusmao, Presiden Jokowi Harap Perbatasan Darat RI-Timor Leste Selesai Akhir Tahun 

Selain itu, kedua pemimpin juga menyambut baik telah ditandatanganinya kerja sama antara Sekretariat ASEAN dengan Sekretariat Pacific Islands Forum (PIF). Seperti diketahui, PM Mark Brown hadir pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Ke-43 ASEAN dalam kapasitasnya sebagai Ketua Pacific Islands Forum (PIF).

"Siang tadi telah ditandatangani kerja sama antara Sekretariat ASEAN dan juga dengan Sekretariat PIF. Ini merupakan implementasi dari ASEAN Outlook on the Indo-Pacific yang diinisiasi oleh Indonesia tahun 2019 kemudian diterjemahkan selama keketuaan Indonesia dengan merangkul IORA dan PIF dan Indonesia melakukan ASEAN Indo-Pacific Forum," kata Retno.

 BACA JUGA:

Di samping itu, pada pertemuan tersebut PM Mark Brown juga menyampaikan penghormatannnya terhadap isu kedaulatan dan integritas teritorial negara lain. Menurut Menlu, PM Mark Brown menyampaikan isu kerja sama dengan negara-negara mitra sebagai prioritas utamanya.

Halaman:
1 2
      
