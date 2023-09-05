Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Strategi Sanjaya Eratkan Hubungan Sunda dan Galuh Lewat Pernikahan Politik

Avirista Midaada , Jurnalis-Selasa, 05 September 2023 |06:54 WIB
Strategi Sanjaya Eratkan Hubungan Sunda dan Galuh Lewat Pernikahan Politik
Kerajaan Sunda. (Foto: Dok Ist)
A
A
A

SANJAYA mewariskan tahta Kerajaan Galuh ke Premana Dikusuma usai menjatuhkan Purbasora. Sanjaya yang awalnya naik tahta jadi raja akhirnya menyerahkan tahtanya ke Premana Dikusuma, yang merupakan cucu dari Purbasora. 

Sosok Premana Dikusuma awalnya memegang tahta raja daerah yang dikuasai oleh Galuh. Namun ia naik tahta menggantikan Sanjaya karena memegang teguh beberapa prinsip. Saat naik tahta inilah ia dijuluki Begawat Sajalaya.

Sebagai siasat hubungan dua kerajaan turunan Tarumanegara yakni Sunda dan Galuh harmonis, Sanjaya pun memiliki strategi politik pernikahan. Ia menjodohkan Premana Dikusuma raja Galuh dengan Dewi Pangerenyep putri Anggrada, Patih Kerajaan Sunda.

 BACA JUGA:

Selain itu, Sanjaya menunjuk putranya yang bernama Tamperan untuk menjadi patih Galuh sekaligus memimpin pasukan Sunda, yang ada di ibu kota Galuh. 

Di sisi lain, Premana Dikusuma diketahui awalnya enggan menerima permintaan Sanjaya untuk menjadi raja Galuh, karena rasa "sungkan". Tetapi Premana secara terus terang tidak berani apabila menolak keinginan Sanjaya, sebagaimana dikutip dari "Hitam Putih Pajajaran: Dari Kejayaan Hingga Keruntuhan Kerajaan Pajajaran".

Dikatakan Premana, Sanjaya memiliki wibawa, sama seperti Raja Tarumanagara Purnawarman yang memiliki sifat baik hati, tegas, setia terhadap pasukan, dan apabila sudah menyerang, maka dia tidak kenal ampun terhadap musuh.

 BACA JUGA:

Sedangkan penolakan yang dilakukan Sempakwaja dan Demunawan adalah salah satu hal berbeda. Sebab, kedua tokoh ini tergolong angkatan tua daripada Sanjaya, sudah sepantasnya harus dihormati. 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/07/337/3153208/gajah_mada-LuCR_large.jpg
Janji Gajah Mada pada Gayatri saat Cucu Jadi Raja Muda di Majapahit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/05/337/3152900/kerajaan-cQbt_large.jpg
Dahsyatnya Letusan Gunung Hancurkan Ibu Kota Mataram hingga Dipindahkan Mpu Sindok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/10/337/3146070/candi_borobudur-u0mY_large.jpg
Jejak Kejayaan Raja-Raja Mataram, Ada yang Perintahkan Bangun Candi Borobudur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/02/337/3143823/raja-04kz_large.jpg
Gunung Arjuno Selamatkan Raja Airlangga dari Serangan Lawan saat Pernikahan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/28/337/3142594/prabu_siliwangi-2Q8J_large.jpg
Kerajaan di Bawah Prabu Siliwangi, Konon Dijaga Tiga Jenis Pasukan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/25/337/3116996/kerajaan-QJmn_large.jpg
Kisah Kuda Sakti Madura Buat Porak-poranda Jayakatwang dan Daha
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement