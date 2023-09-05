10 Pj Gubernur Bakal Dilantik Pagi ini, Ini Daftar Nama-namanya

JAKARTA - Sebanyak 10 Penjabat (Pj) Gubernur yang menggantikan gubernur sebelumnya karena habis masa jabatan per 5 September 2023, akan dilantik pagi ini. Mendagri Tito Karnavian melantik 10 Pj Gubernur tersebut di Kementerian Dalam Negeri sekira pukul 08.00 WIB pagi ini, Selasa (5/4/2023).

Informasi tersebut dikonfirmasi oleh Koordinator Humas Setjen Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Tubagus Erif Faturahman.

"Besok pagi (hari Selasa ini) sekitar jam 8 di Kemendagri akan dilakukan pelantikan terhadap para penjabat gubernur," ujar Tubagus kepada awak media.

Tubagus mengatakan, salah satu dari 10 Pj gubernur tersebut merupakan Sekjen Kemenkumham, Andap Budhi Revianto (BR), yang akan menjadi penjabat gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra).

Andap diketahui merupakan anggota aktif Kepolisian RI yang melaksanakan tugas di luar struktur Polri, sebagai Sekretaris Jenderal Kemenkumham yang ke-13.

"Di antaranya Sekjen Kemenkumham, Andap BR yang telah ditetapkan sebagai Pj Gubernur Sultra," katanya.

Untuk diketahui, Penunjukan Pj tersebut berdasarkan hasil rapat Tim Penilai Akhir (TPA) dan diputuskan Jokowi pada Kamis (31/8/2023) sore kemarin.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, Jokowi menunjuk Bey Machmudin sebagai Pj Gubernur Jawa Barat, lalu Nana Sudjana sebagai Pj Gubernur Jawa Tengah dan Pj Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya.