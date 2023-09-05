Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Gus Yahya Berikan Sanksi Tegas Bagi Pihak yang Gunakan Nama NU untuk Alat Politik

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Selasa, 05 September 2023 |08:01 WIB
Gus Yahya Berikan Sanksi Tegas Bagi Pihak yang Gunakan Nama NU untuk Alat Politik
Ketum PBNU Gus Yahya (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf atau akrab disapa Gus Yahya mengatakan bahwa pihaknya akan memberikan sanksi kepada pengurus jika terbukti menggunakan lembaga NU dalam kegiatan politik.

"Kalau ada pengurus NU kemudian menggunakan lembaga NU untuk kegiatan politik politik praktis langsung kita tegur," kata Gus Yahya di Komplek Istana Kepresidenan, dikutip pada Selasa (5/9/2023).

Gus Yahya mencontohkan bahwa dirinya telah menegur beberapa pengurus NU di tingkat kabupaten. Hal itu dikarenakan, pengurus NU tersebut mengadakan deklarasi calon presiden di kantor NU.

"Ini ndak boleh. Kita tegur. Tapi misalnya dia pribadi ikut ke sana ke mari itu hak pribadinya, tapi kalau menggunakan lembaga itu tidak boleh," kata Gus Yahya.

Gus Yahya menegaskan bakal memberikan sanksi tegas pemberhentian dari pengurus, jika terbukti dan masih diulangi penggunaan NU untuk alat politik .

"Ya itu ada prosedurnya. jadi sekali kita peringatkan kalau diulangi lagi peringatan kedua. kalau diulangi lagi ya bisa diberhentikan. Itu semua ada mekanismenya. jadi kita ikuti seperti itu, tapi biasanya sekali diperingatkan sudah kapok. Yang lain-lain begitu," tegasnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/337/3189882/pj_ketua_umum_pbnu_kh_zulfa_mustofa-5hbo_large.jpg
Pj Ketum PBNU KH Zulfa Sebut Pentingnya Ketertiban Organisasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/337/3189720/pbnu-2cfK_large.jpg
PBNU Tunjuk Mantan Mendikbud M Nuh Jadi Katib Aam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/337/3189290/gus_yahya-m1zr_large.jpg
Rapat Pleno PBNU Batal Digelar Hari ini, Gus Yahya: Rais Aam Tidak Hadir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/337/3189061/pbnu-sOAq_large.jpg
Kubu Gus Yahya Gelar Rapat Pleno Besok, Bahas Polemik Pj Ketum PBNU?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/337/3188876/nasaruddin_umar_hadiri_pleno_pbnu-NuA0_large.jpg
Disambut Gus Ipul, Nasaruddin Umar Hadiri Pleno PBNU
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/337/3188867/rapat_pleno_pbnu-ZFgk_large.jpg
KH Miftachul Akhyar Pimpin Pleno PBNU, Khofifah hingga Gus Ipul Hadir
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement