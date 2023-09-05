Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Momen Wapres Bersalaman dengan Siwon Suju di Forum ASEAN

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 05 September 2023 |08:09 WIB
Momen Wapres Bersalaman dengan Siwon Suju di Forum ASEAN
Wapres KH Ma'ruf Amin (Foto: Setwapres BPMI)
A
A
A

 

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin tampak bersalaman dan bertegur sapa dengan aktor sekaligus penyanyi dari anggota boy band Super Junior (Suju) asal Korea Selatan Choi Siwon di Forum ASEAN.

Momen yang tertangkap kamera itu usai Wapres memberikan pidato kunci pada acara Malam Penganugerahan ASEAN Business Awards (ABA) 2023 di Ballroom The Ritz-Carlton Jakarta, Senin 4 September 2023 malam.

Saat akan meninggalkan tempat acara, Siwon yang merupakan Duta Besar Regional untuk UNICEF Asia Timur dan Pasifik diperkenalkan oleh Duta Besar Indonesia untuk Korsel Gandi Sulistiyanto kepada Wapres Ma’ruf Amin.

Wapres pun nampak terkejut dan langsung bersalaman dengan Siwon. Kemudian, keduanya pun tampak sedang berbincang singkat.

Sementara itu, dalam sambutannya Wapres pun mengajak seluruh negara anggota ASEAN untuk memperkuat persatuan dan mematuhi prinsip-prinsip dalam Piagam ASEAN guna menjaga sentralitas kawasan.

“Persatuan dan sentralitas ASEAN adalah kekuatan utama pendorong terciptanya perdamaian, stabilitas, dan pertumbuhan di kawasan. Saya ingin menekankan kembali, ASEAN berharga bagi 660 juta masyarakatnya, bagi kawasan Indo-Pasifik dan bagi dunia,” kata Wapres menekankan.

