Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

KPK: Mardani Maming Baru Bayar Uang Pengganti Rp10 Miliar dari Total Rp110,6 Miliar

Arie Dwi Satrio , Jurnalis-Selasa, 05 September 2023 |08:14 WIB
KPK: Mardani Maming Baru Bayar Uang Pengganti Rp10 Miliar dari Total Rp110,6 Miliar
Ilustrasi (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Mantan Bupati Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, Mardani Maming, divonis terbukti bersalah atas perkara korupsi Izin Usaha Pertambangan dan Operasi Produksi (IUP OP). Mantan Ketum HIPMI tersebut dihukum 12 tahun penjara atas perkaranya.

Selain itu, Maming juga dihukum untuk membayar denda Rp500 juta dan uang pengganti sebesar Rp110,6 miliar. Maming telah melunasi denda Rp500 juta. Sementara itu, Maming baru membayarkan uang pengganti sebesar Rp10 miliar.

"Sesuai dengan putusan, pidana denda yang dibebankan sebesar Rp500 juta dan lunas dibayarkan. Sedangkan untuk uang pengganti baru dibayarkan Rp10 miliar sebagai cicilan pertama," kata Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri melalui pesan singkatnya, Selasa (5/9/2023).

KPK mengingatkan kepada Mardani Maming untuk melunasi utang uang pengganti Rp100,6 miliar tersebut. KPK akan menagih pelunasan pembayaran uang pengganti itu.

"Penagihan kembali akan segera dilakukan tim jaksa eksekutor dalam rangka aset recovery dari hasil korupsi yang dinikmati terpidana dimaksud," kata Ali.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068636/kpk-OsrY_large.jpg
Dewas Diminta Segera Usut Tuntas Laporan terhadap Alexander Marwata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/27/337/3068311/kpk-ZYuq_large.jpg
Diduga Bertemu Tersangka Gratifikasi, Alexander Marwata Dilaporkan ke Dewas KPK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/337/3068023/kpk_tahan_tersangka_dugaan_korupsi_proyek_bandung_smart_city-3Yw0_large.jpg
KPK Ungkap Sekda Ema Sumarna Terima Rp1 Miliar di Kasus Proyek Bandung Smart City
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/337/3068005/juru_bicara_kpk_tessa_mahardhika_sugiarto-c136_large.jpg
KPK Cegah 3 Orang Bepergian ke Luar Negeri Terkait Korupsi IUP di Kaltim 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/337/3068004/jubir_kpk_tessa_mahardhika_sugiarto-e0Ga_large.jpg
KPK Tetapkan Tiga Tersangka Kasus Pengurusan Izin Usaha Pertambangan di Kaltim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/22/337/3066007/kpk-2OKX_large.jpg
PK Mardani Maming, Eks Penyidik KPK: Hakim Harus Tegas Jangan Ringankan Hukuman!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement