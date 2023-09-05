Mengenal Pasukan Elite Tontaipur, Ahli Sabotase hingga Piawai Gunakan Sumpit Beracun

JAKARTA - Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad) memiliki pasukan elite Peleton Intai Tempur (Tontaipur). Pasukan ini memiliki spesialisasi dalam bidang sabotase ataupun intelijen serta operasi tempur dengan misi khusus.

Melansir laman kostrad.mil.id, pasukan yang diprakarsai Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu saat menjabat Pangkostrad ini dibentuk pada 2001 dengan nama awal Peleton Intai Keamanan (Tontaikam) Brigade.

Seiring waktu, berubah menjadi Peleton Intai Tempur (Tontaipur) dan resmi berganti Kompi Intai Tempur (Taipur) pada 2005. Sejak awal dibentuk, prajurit Taipur langsung diterjunkan ke sejumlah medan operasi.

Pada 2001, menjadi operasi pertamanya diterjunkan ke Aceh. Kemudian, Poso, Sulawesi Tengah (Sulteng), dan Papua. Tontaipur juga terlibat dalam operasi pembebasan Kapal MV Sinar Kudus yang dibajak perompak Somalia pada 2011.

BACA JUGA: Momen Wapres Bersalaman dengan Siwon Suju di Forum ASEAN

Keahlian Prajurit Taipur

Prajurit Taipur memiliki kemampuan yang tidak main-main. Mereka mempunya keahlian khas melakukan infiltrasi ke jantung musuh secara senyap untuk melakukan sabotase.

Prioritas yang diberikan adalah tugas-tugas infiltrasi di gunung dan kota. Bekerja secara senyap, tapi efektif. Ciri seperti itu membuat Kompi Taipur kurang familiar di telinga masyarakat. Namun, untuk keahlian, prajurit memiliki keahlian khusus bertempur di darat, laut, dan udara.