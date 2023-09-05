Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Berikut 10 Pj Gubernur yang Dilantik Hari Ini

Muhammad Farhan , Jurnalis-Selasa, 05 September 2023 |08:29 WIB
Berikut 10 Pj Gubernur yang Dilantik Hari Ini
Ilustrasi (Foto: Okezone)
A
A
A

 

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menetapkan 10 Penjabat (Pj) Gubernur yang akan menggantikan gubernur sebelumnya setelah habis masa jabatan per 5 September 2023.

10 Pj Gubernur tersebut akan dilantik di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada hari ini, Selasa (9/5/2023), sekira pukul 08.00 WIB.

"Besok pagi (hari Selasa ini) sekitar jam 8 di Kemendagri akan dilakukan pelantikan terhadap para penjabat gubernur," ujar Koordinator Humas Setjen Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Tubagus Erif Faturahman.

Tubagus mengatakan bahwa salah satu dari 10 Pj Gubernur tersebut merupakan Sekjen Kemenkumham, Andap Budhi Revianto (BR), yang akan menjadi Pj Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra). Andap diketahui merupakan anggota aktif Kepolisian RI yang melaksanakan tugas di luar struktur Polri, sebagai Sekretaris Jenderal Kemenkumham yang ke-13.

"Di antaranya Sekjen Kemenkumham, Andap BR yang telah ditetapkan sebagai Pj Gubernur Sultra," katanya.

Untuk diketahui, Penunjukan Pj tersebut berdasarkan hasil rapat Tim Penilai Akhir (TPA) dan diputuskan Jokowi pada Kamis 31 Agustus 2023 sore kemarin.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/337/3179936/mendagri-HYDX_large.jpg
Mendagri Ingatkan Kepala Daerah Dukung Program Presiden Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/17/337/3155979/tito-8Uoe_large.jpg
Mendagri: Kewenangan Luas Kepala Daerah Mustahil, Indonesia Bukan Negara Federal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/26/337/3150483/rifai-Hdnq_large.jpg
Kisah Bupati Bengkulu Selatan yang Tempat Tidurnya Terlalu Kecil Saat Retret di IPDN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/23/337/3149653/wamendagri_klaim_anggaran_retret_gelombang_ii_kurang_dari_rp500_juta-T1Pi_large.jpg
Wamendagri Klaim Anggaran Retret Gelombang II Kurang dari Rp500 Juta 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/23/337/3149590/bupati-3EQC_large.jpg
Bupati Sashabila, Peserta Cantik dan Termuda Retret Gelombang Kedua di Kampus IPDN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/23/337/3149523/tito-T924_large.jpg
Berkaca Kasus Lucky Hakim, Mendagri Ingatkan Kepala Daerah Harus Disiplin
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement