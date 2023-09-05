Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

BMKG: Cuaca Cerah hingga Berawan Selimuti Indonesia Hari Ini

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Selasa, 05 September 2023 |09:15 WIB
BMKG: Cuaca Cerah hingga Berawan Selimuti Indonesia Hari Ini
BMKG (Foto: Dok Okezone)
JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melaporkan angin monsun timur masih berhembus dari Australia menandakan musim kemarau masih melanda Indonesia dengan prakiraan cuaca mayoritas kota-kota besar berawan hingga cerah berawan.

"Saat ini sumber massa udara yang melintasi Indonesia sebagian besar masih berasal dari Australia dan umumnya angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan berkisar antara 25 hingga 45 kilometer per jam," kata Prakirawan BMKG Hasalika Nurjanah dilansir Antaranews, Selasa (5/9/2023).

BMKG memprakirakan kondisi cuaca di Pulau Sumatera hari ini umumnya berawan hingga berawan tebal, yaitu Bengkulu, Pangkal Pinang, dan Banda Aceh, serta Lampung cerah berawan.

Hujan ringan hingga sedang berpotensi mengguyur Tanjung Pinang, Pekanbaru, dan Medan. Waspada hujan petir terjadi di Padang.

Beralih ke Pulau Jawa, prakiraan cuaca didominasi berawan hingga cerah berawan mulai dari Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, hingga Yogyakarta. Menurut BMKG, cuaca cerah hanya berpotensi terjadi di Surabaya.

Prakiraan cuaca Kepulauan Sunda Kecil juga sama berawan di Denpasar dan Mataram, hanya Kupang yang berpotensi cuaca cerah.

Sedangkan, kota-kota besar di Pulau Kalimantan hari ini berpotensi diguyur hujan ringan, yaitu Palangka Raya, Samarinda, dan Banjarmasin. Hujan petir diprakirakan turun di Pontianak dan kabut ada di Tanjung Selor.

