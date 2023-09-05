Perjalanan Karier Prabowo Subianto

JAKARTA- Mengulik perjalanan karier Prabowo Subianto yang saat ini menjabat sebagai Menteri Pertahanan Indonesia. Ketua Partai Gerindra ini punya perjalanan karier yang belum banyak orang tahu.

Berikut ulasan perjalanan karier Prabowo Subianto:

Sosok pemilik nama lengkap Prabowo Subianto Djojohadikusumo merupakan anak ketiga dari empat bersaudara. Kedua kakaknya perempuan; Biantiningsih Miderawati dan Maryani Ekowati, dan satu adik laki-laki, Hashim Djojohadikusumo.

Jauh sebelum dirinya terjun dalam dunia politik, Putra dari pasangan Soemitro Djojohadikusumo dan Dora Marie Sigar ini memilih berkiprah dalam dunia Akademi Militer (Akmil) Magelang dan berhasil lulus pada tahun 1974.

Setelah itu barulah sepak terjang karirnya mulai diasah ditahun 1976, menjadi Komandan Peleton Grup I Komando Pasukan Sandhi Yudha (Kopassandha). Memiliki jabatan sebagai Letnan dua, Prabowo Subianto menjadi sosok komandan pertama muda berumur 26 tahun yang terjun dalam operasi Tim Nanggala pada waktu itu.

Setelah operasi tersebut sukses dilakukan maka Prabowo sempat ditunjuk mulai dari Wakil Komandan Detasemen, hingga menjadi Komandan Batalyon Infanteri Lintas Udara Kostrad.