INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

515 WNI Korban Online Scam, Jokowi Perkuat Kerja Sama Para Penegak Hukum dengan Kamboja

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Selasa, 05 September 2023 |09:49 WIB
515 WNI Korban <i>Online Scam</i>, Jokowi Perkuat Kerja Sama Para Penegak Hukum dengan Kamboja
Jokowi bertemu PM Kamboja Hun Manet. (Foto: BPMI)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri (PM) Kamboja, Hun Manet, di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, 4 September 2023. 

Dalam pertemuan itu, Jokowi membahas mengenai pentingnya penguatan kerja sama dalam perlindungan warga negara Indonesia (WNI), utamanya para WNI yang menjadi korban penipuan daring atau online scam. 

 BACA JUGA:

"Bapak Presiden mengatakan dari Januari-Juli tahun ini, 777 kasus ditangani di Kamboja, 515 di antaranya terkait dengan online scam. Oleh karena itu Bapak Presiden menekankan pentingnya diperkuat kerja sama para penegak hukum," ujar Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi dalam keterangannya selepas mendampingi Presiden Jokowi dalam pertemuan tersebut.

Dalam pertemuan tersebut, Presiden Jokowi dan PM Hun Manet antara lain membahas mengenai peningkatan kerja sama di bidang pertanian.

 BACA JUGA:

"Ini adalah kerja sama yang strategis bukan hanya mengenai ekspor impor tetapi ini juga bicara mengenai masalah ketahanan pangan," kata Retno.

Lebih lanjut, Retno mengatakan bahwa di dalam pertemuan tersebut juga telah ditandatangani nota kesepahaman pertanian antara Menteri Pertanian kedua negara.

"Di dalam diskusi juga kedua pemimpin Indonesia Kamboja bicara mendorong kerja sama antara BUMN Indonesia dengan BUMN Kamboja," imbuhnya.

