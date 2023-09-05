BNPB: 2.754 Bencana Terjadi Januari-Awal September, 199 Meninggal

JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat sebanyak 2.754 kejadian bencana terjadi sejak awal tahun 1 Januari hingga 4 September 2023.

Kejadian bencana alam mendominasi adalah bencana banjir, cuaca ekstrem, dan tanah longsor. Tercatat bencana banjir sebanyak 885 kejadian, cuaca ekstrem 836 kejadian, kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebanyak 508 kejadian, dan tanah longsor sebanyak 443 kejadian.

“Sampai tanggal 4 September tercatat jumlah kejadian bencana sebanyak 2.754 kejadian. Kejadian bencana alam mendominasi adalah bencana banjir, dan cuaca ekstrem serta tanah longsor. Bencana alam menimbulkan korban meninggal dunia 199 jiwa, hilang 10 jiwa, 5.552 luka-luka dan terdampak dan mengungsi 4.256.731 jiwa,” ungkap BNPB dalam keterangan resminya, Selasa (5/9/2023).

BNPB melaporkan sebanyak lima provinsi yang mengalami kejadian bencana terbanyak yakni di Jawa Barat sebanyak 479 kejadian, Jawa Tengah 411 kejadian, Sulawesi Selatan 178 kejadian, Aceh 160 kejadian, dan Jawa Timur 122 kejadian.