Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Mendagri Resmi Lantik 9 Penjabat Gubernur, Mulai dari Jawa Barat hingga Jawa Tengah

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Selasa, 05 September 2023 |10:14 WIB
Mendagri Resmi Lantik 9 Penjabat Gubernur, Mulai dari Jawa Barat hingga Jawa Tengah
Pelantikan Pj Gubenur di Kemendagri (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian resmi melantik sembilan Penjabat (Pj) Gubernur untuk sejumlah daerah, mulai dari Provinsi Jawa Barat hingga Provinsi Jawa Tengah di Sasana Bakti Praja Gedung C Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta Pusat pada Selasa (5/9/2023) pagi.

Diketahui Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menetapkan sembilan nama Pj Gubernur yang akan menggantikan pejabat sebelumnya setelah purna tugas per 5 September 2023.

Adapun pelantikan sejumlah Pj Gubernur tersebut sesuai dengan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 73/P Tahun 2023 tentang Pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur masa jabatan Tahun 2018 sampai 2023. Kemudian juga, 74/P Tahun 2023 tentang Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur masa jabatan Tahun 2018 sampai 2023.

Pantauan MNC Portal Indonesia di lokasi hadir pula Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly. Acara diawali menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

"Sebelum mengucapkan sumpah atau janji sebagai Penjabat Gubernur terlebih dahulu saya ingin bertanya kepada saudara-saudara. Bersediakah saudara-saudara mengucap sumpah atau janji menurut agama masing-masing?" ucap Tito sebelum melantik sembilan Pj Gubernur.

"Bersedia," jawab sembilan Pj Gubernur.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/337/3179936/mendagri-HYDX_large.jpg
Mendagri Ingatkan Kepala Daerah Dukung Program Presiden Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/17/337/3155979/tito-8Uoe_large.jpg
Mendagri: Kewenangan Luas Kepala Daerah Mustahil, Indonesia Bukan Negara Federal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/26/337/3150483/rifai-Hdnq_large.jpg
Kisah Bupati Bengkulu Selatan yang Tempat Tidurnya Terlalu Kecil Saat Retret di IPDN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/23/337/3149653/wamendagri_klaim_anggaran_retret_gelombang_ii_kurang_dari_rp500_juta-T1Pi_large.jpg
Wamendagri Klaim Anggaran Retret Gelombang II Kurang dari Rp500 Juta 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/23/337/3149590/bupati-3EQC_large.jpg
Bupati Sashabila, Peserta Cantik dan Termuda Retret Gelombang Kedua di Kampus IPDN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/23/337/3149523/tito-T924_large.jpg
Berkaca Kasus Lucky Hakim, Mendagri Ingatkan Kepala Daerah Harus Disiplin
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement