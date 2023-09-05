Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Sejumlah Pemimpin Negara di Asia Tenggara Tiba di KTT ke-43 ASEAN

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Selasa, 05 September 2023 |10:25 WIB
Sejumlah Pemimpin Negara di Asia Tenggara Tiba di KTT ke-43 ASEAN
KTT ke-43 ASEAN (Foto: BPMI)
A
A
A

JAKARTA - Sejumlah pemimpin negara ASEAN telah tiba di Jakarta Convention Center (JCC) untuk mengikuti rangkaian Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-43 ASEAN pada hari ini, Selasa (4/9/2023).

Berdasarkan pantauan di lokasi, tiba terlebih dahulu yakni PM Laos Sonexay Siphandone bersama pasangannya. PM Laos tersebut langsung disambut oleh Presiden Jokowi dan Iriana. PM Laos tiba sekitar pukul 09.35 WIB

Nampak Jokowi mengenakan jas berwarna biru dongker, sedangkan Iriana memakai Kebaya berwarna biru. Keduanya nampak berbincang dan tersenyum saat menyapa para pimpinan negara.

Tak lama sekira pukul 09.36 WIB, PM Kamboja Hun Manet bersama pasangannya. PM Kamboja memakai jas hitam sedangkan pasangannya memakai baju berwarna ungu.

Lalu datang Ketua Delegasi Thailand Sarun Charoesuwan sekira pukul 09.38 WIB. Setelahnya pada 09.40 WIB, tiba Presiden Philippina Ferdinand Marcos Jr beserta istri. Presiden Marcos mengenakan setelan jas berwarna hitam, dan sang istri mengenakan pakaian berwarna merah.

Selanjutnya tiba PM Singapura Lee Hsien Loong sekira pukul 09.42 WIB. PM Lee mengenakan setelan jas berwarna hitam dan sang istri memakai pakaian berwarna hijau.

Tak lama datang PM Malaysia Anwar Ibrahim bersama sang istri sekira pukul 09.43 WIB. Anwar mengenakan pakaian jas berwarna hitam, dan sang istri memakai baju berwarna biru dan kerudung merah muda.

PM Vietnam Pham Minh Chinh pun juga tiba sendiri sekira pukul 09.45 WIB. PM Pham menggunakan setelan jas berwarna hitam berdasi biru.

Tak lama tiba PM Timor Leste Kay Rala Xanana Gusmao, lalu PM Mark Brown menyusul dibelakangnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/18/3179376/asean-eZTx_large.jpg
Daftar Lengkap Negara Anggota ASEAN Usai Timor Leste Bergabung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/07/337/2879109/jokowi-ungkap-asean-bakal-lanjutkan-upaya-indonesia-bantu-konflik-myanmar-olHQQKUM7p.jpg
Jokowi Ungkap ASEAN Bakal Lanjutkan Upaya Indonesia Bantu Konflik Myanmar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/07/337/2879099/tekan-potensi-kejahatan-jokowi-jadikan-samudera-hindia-sebagai-lautan-kerja-sama-SxiV7Kfwtx.jpg
Tekan Potensi Kejahatan, Jokowi: Jadikan Samudera Hindia sebagai Lautan Kerja Sama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/07/337/2879072/jokowi-tegaskan-laju-kapal-asean-tak-akan-tersandera-isu-myanmar-ARDq1eeE7c.jpg
Jokowi Tegaskan Laju Kapal ASEAN Tak Akan Tersandera Isu Myanmar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/07/338/2879069/polisi-buka-tutup-arus-lalu-lintas-di-sudirman-thamrin-saat-delegasi-ktt-asean-melintas-2759OI3Hch.jpg
Polisi Buka Tutup Arus Lalu Lintas di Sudirman Thamrin saat Delegasi KTT ASEAN Melintas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/07/337/2879012/tutup-ktt-ke-43-asean-jokowi-mari-perkuat-kolaborasi-dan-kerja-sama-wkHqgsorVp.jpg
Tutup KTT Ke-43 ASEAN, Jokowi: Mari Perkuat Kolaborasi dan Kerja Sama
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement