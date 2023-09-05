Sejumlah Pemimpin Negara di Asia Tenggara Tiba di KTT ke-43 ASEAN

JAKARTA - Sejumlah pemimpin negara ASEAN telah tiba di Jakarta Convention Center (JCC) untuk mengikuti rangkaian Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-43 ASEAN pada hari ini, Selasa (4/9/2023).

Berdasarkan pantauan di lokasi, tiba terlebih dahulu yakni PM Laos Sonexay Siphandone bersama pasangannya. PM Laos tersebut langsung disambut oleh Presiden Jokowi dan Iriana. PM Laos tiba sekitar pukul 09.35 WIB

Nampak Jokowi mengenakan jas berwarna biru dongker, sedangkan Iriana memakai Kebaya berwarna biru. Keduanya nampak berbincang dan tersenyum saat menyapa para pimpinan negara.

Tak lama sekira pukul 09.36 WIB, PM Kamboja Hun Manet bersama pasangannya. PM Kamboja memakai jas hitam sedangkan pasangannya memakai baju berwarna ungu.

Lalu datang Ketua Delegasi Thailand Sarun Charoesuwan sekira pukul 09.38 WIB. Setelahnya pada 09.40 WIB, tiba Presiden Philippina Ferdinand Marcos Jr beserta istri. Presiden Marcos mengenakan setelan jas berwarna hitam, dan sang istri mengenakan pakaian berwarna merah.

Selanjutnya tiba PM Singapura Lee Hsien Loong sekira pukul 09.42 WIB. PM Lee mengenakan setelan jas berwarna hitam dan sang istri memakai pakaian berwarna hijau.

Tak lama datang PM Malaysia Anwar Ibrahim bersama sang istri sekira pukul 09.43 WIB. Anwar mengenakan pakaian jas berwarna hitam, dan sang istri memakai baju berwarna biru dan kerudung merah muda.

PM Vietnam Pham Minh Chinh pun juga tiba sendiri sekira pukul 09.45 WIB. PM Pham menggunakan setelan jas berwarna hitam berdasi biru.

Tak lama tiba PM Timor Leste Kay Rala Xanana Gusmao, lalu PM Mark Brown menyusul dibelakangnya.