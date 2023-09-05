Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Presiden Jokowi Tegaskan Kesatuan ASEAN Terpelihara dengan Baik

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Selasa, 05 September 2023 |11:00 WIB
Presiden Jokowi (Foto: BPMI)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku sering mendengar kabar mengenai terpecahnya ASEAN. Dirinya juga mendengar kabar mengenai keraguan ASEAN yang bisa terus melaju atau tidak.

"Memang akhir-akhir ini saya sering mendengar pertanyaan publik terkait ASEAN yaitu apakah ASEAN akan terpecah dan tidak bisa bersatu? apakah kapal ASEAN mampu terus melaju?," kata Jokowi dalam sambutannya pada pembukaan KTT ke-43 ASEAN, Selasa (5/9/2023).

Kepala Negara menegaskan bahwa kesatuan ASEAN hingga saat ini masih terjaga dengan baik.

"Yang Mulia, pada momentum yang baik ini sebagai anggota keluarga dan sebagai Ketua ASEAN saya ingin menegaskan bahwa kesatuan ASEAN sampai dengan saat ini masih terpelihara dengan baik," kata Jokowi.

Menurut Jokowi, kesatuan untuk diartikan tidak ada perbedaan pendapat. Sebab katanya, sebagai negara yang memiliki beragam suku, budaya, bahasa dan agama bagi Indonesia kesatuan adalah sebuah harmoni dalam perbedaan.

"Termasuk di dalamnya perbedaan pendapat. Karena perbedaan pendapat justru menyuburkan demokrasi, justru menunjukkan bahwa kita sebagai keluarga memiliki kedudukan yang setara," kata Jokowi.

Kesetaraan saat ini, kata Jokowi, dirinya melihat sudah menjadi barang langka di dunia. Banyak ketidakadilan dan konflik terjadi akibat tidak adanya kesetaraan.

"Tapi di ASEAN berbeda. Kesetaraan justru menjadi value utama yang kita hormati dan kita junjung bersama dalam bingkai persatuan dan kebersamaan sehingga kapal besar ASEAN dapat terus melaju," kata Jokowi.

