HOME NEWS NASIONAL

Silsilah Keluarga Ganjar Pranowo

Rina Anggraeni , Jurnalis-Selasa, 05 September 2023 |11:10 WIB
Silsilah Keluarga Ganjar Pranowo
Ilustrasi Silsilah Keluarga Ganjar Pranowo (Foto:Okezone)
A
A
A

JAKARTA- Silsilah keluarga Ganjar Pranowo yang saat ini menjadi calon Presiden 2024 dari Partai PDIP. Sosok Gubernur Jawa Tengah ini banyak menarik perhatian warga Indonesia, khususnya mengenai keluarganya serta pendidikannya.

Berikut ini silsilah keluarga Ganjar Pranowo dilansir dari berbagai sumber:

Ganjar Pranowo merupakan anak ke lima dari enam bersaudara yang lahir dari pasangan Parmuji Pramudi Wiryo dan Sri Suparmi di Karanganyar, Jawa Tengah, pada 28 Oktober 1968.

Sama seperti Parmuji Pramudi Wiryo, Sri Sumarni juga merupakan kelahiran Karanganyar, Jawa Tengah. Semasa hidup, Sri Sumarni merupakan ibu rumah tangga yang juga membuka warung kelontong.

Sri Sumarni kini telah wafat diusianya yang ke 75 tahun. Diketahui jika ibunda Ganjar Pranowo menghembuskan nafas terakhirnya pada 28 Maret 2015 sekitar pukul 03.22 setelah berjuang melawan penyakit komplikasi yang diderita olehnya.

Sedangkan ayahnya pernama Parmuji Pramudi Wiryo merupakan bekerja sebagai seorang polisi dan pernah ditugaskan dalam operasi penumpasan gerakan PRRI atau Permesta di Sumatra Barat, Riau, dan Jambi (Dulu Sumatra Tengah).

Halaman:
1 2
      
