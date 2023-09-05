Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jenderal Dudung Geram Oknum Paspampres Bunuh Warga: Hukuman Kita Lebih Berat dari Sipil!

Riana Rizkia , Jurnalis-Selasa, 05 September 2023 |11:29 WIB
Jenderal Dudung Geram Oknum Paspampres Bunuh Warga: Hukuman Kita Lebih Berat dari Sipil!
Praka Riswandi Manik Oknum Paspampres yang Aniaya Warga hingga Tewas/ist
A
A
A

JAKARTA  - Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman menegaskan, bahwa 3 oknum TNI pelaku penganiayaan Imam Masykur hingga tewas akan dihukum seberat-beratnya.

Diketahui, salah satu dari 3 oknum TNI tersebut adalah anggota Paspampres Praka Riswandi Manik.

Mantan Pangkostrad ini memastikan, tidak ada impunitas hukuman terhadap prajurit. Justru, kata Dudung, hukuman militer akan lebih berat dari hukuman sipil.

"Emang oknum Paspampres itu di bawah Mabes TNI, walaupun yang bersangkutan itu Angkatan Darat ini. Saya sampaikan agar dihukum seberat-beratnya," kata Dudung saat ditemui di Markas Besar Angkatan Darat (Mabesad), Jakarta, Selasa (5/9/2023).

"Kalau tentara itu hukuman paling berat. Karena apa, satu sisi dia dipecat, kemudian yang kedua ya sama hukumannya kalau misalnya diberlakukan disipil, kita lebih berat lagi, lebih menderita lagi kalau menurut saya," sambungnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/338/3184421/penganiayaan-FPe7_large.jpg
Terungkap, Pria 'Love Scamming' di Depok Tak Hanya Aniaya Satu Wanita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/337/3184326/abraham-xH1s_large.jpg
Tampang Bengis Pria yang Aniaya Pacar karena Tolak Ajakan Berbuat Kriminal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/338/3183660/penganiayaan-5C0W_large.jpg
Polisi Buru Penganiaya Karyawan Restoran Viral di Tebet
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/338/3177066/penganiayaan-bZzO_large.jpg
Brutal, 2 Kuli Bangunan Aniaya Pasangan Kekasih di Penjaringan Jakut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/338/3175009/penganiayaan-e8pU_large.jpg
Sadis, Pelajar Bacok Pelajar Lain di Toko Kelontong Jakbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/338/3173075/penjara-ZYsI_large.jpg
Penganiaya Kurir COD di Bekasi Serahkan Diri, Ini Alasannya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement