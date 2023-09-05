TPN Ganjar Pranowo Dibentuk, HT: Sudah Efektif Dimulai

JAKARTA – Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo untuk Pilpres 2024 sudah efektif. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) Arsjad Rasjid ditunjuk menjadi Ketua TPN. TPN berkantor pusat di Gedung High End, MNC Center, Menteng, Jakarta Pusat.

“Rapat Konsolidasi Ketua Umum Partai Pengusung Bacapres 2024 Pak Ganjar Pranowo. Saya bisa sampaikan mewakili semua pimpinan Parpol bahwa: TPN, Tim Pemenangan Nasional, sudah efektif dimulai,” ujar Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Hary Tanoesoedibjo pada laman Instagram miliknya, Selasa (05/09/2023).

HT mengatakan TPN sudah efektif sejak diresmikan oleh Megawati. “Telah diputuskan, diketuk oleh Bu Mega sebagai pimpinan rapat: Ketua TPN, Tim Pemenangan Nasional, adalah Pak Arsjad Rasjid,” imbuhnya.

Dia juga menyanjung kapabilitas Arsjad Rasjid. Arsjad disebutnya sebagai sosok muda, gesit dengan pengetahuan dan network yang luas. Arsjad juga merupakan Ketua Umum KADIN Indonesia.

"Wakilnya ada, mewakili semua Partai Politik dan juga profesional. Nanti secara resmi diumumkan. Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Pak Andika Perkasa, termasuk sebagai salah satu wakil juga,” kata HT.

BACA JUGA: Sekjen PDIP Sebut Parpol Pengusung Ganjar Solid dan Terus Bergerak

Sementara itu, TPN akan berkantor pusat di Gedung High End, MNC Center, Menteng, Jakarta Pusat. Gedung ini juga pernah digunakan untuk markas Tim Kampanye Nasional (TKN) pemenangan Jokowi-Ma'ruf Amin pada 2019 lalu.