Oknum Paspampres Bunuh Warga Aceh, Hotman Paris Singgung Ferdy Sambo





JAKARTA - Pengacara Hotman Paris mengatakan, pembunuhan terhadap pemuda Aceh, Imam Masykur yang dilakukan oleh 3 oknum anggota TNI yang salah satunya anggota Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) merupakan pembunuhan berencana seperti kasus pembunuhan mantan Kadiv Propam Polri, Ferdy Sambo.

Hal itu diutarakan Hotman Paris kepada awak media saat menghadirkan Fauziah yang merupakan ibu dari korban Iman Masykur di Kopi Jhonny Kelapa Gading, Jakarta Utara pada Selasa (5/9/2023) pagi.

"Karena tidak jauh-jauh dari kasus Ferdy Sambo, Sambo jugakan dianggap berencana karena pindah dari rumah ke rumah dinas dianggap itu ada waktu, ini juga," ujar Hotman Paris.

Menurutnya, pembunuhan yang dilakukan oleh oknum TNI tersebut termasuk dalam kategori pembunuhan berencana dan bukan penganiayaan yang menyebabkan korban meninggal dunia.

"Kalau pembunuhan penganiayaan itukan langsung dianiaya, tapi kalau sudah direncanakan kalau kau tidak kirim uang akan saya bunuh itu masuk pembunuhan berencana," tegas Hotman.