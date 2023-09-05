Profil Pj Gubernur Jabar Nana Sudjana, Pernah Ditugaskan di Surakarta saat Jokowi Masih Wali Kota

JAKARTA - Nana Sudjana ditunjuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Tengah menggantikan Ganjar Pranowo yang purnatugas pada 5 September 2023.

Nana Udjana merupakan purnawirawan Polri berpangkat Komjen yang pernah menjabat sebagai Kapolda Metro Jaya dan pernah menjadi Kapolresta Surakarta menemani Jokowi saat masih menjabat Wali Kota Solo.

BACA JUGA: Berikut 10 Pj Gubernur yang Dilantik Hari Ini

Nana Sudjana sebagai PJ dilantik hari ini, Selasa (5/9/2023) di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta Pusat. Nana Sudjana merupakan purnawirawan Polri berpangkat Komjen, yang menjabat sebagai Inspektur Utama Setjen DPR RI.

Nana lahir di Cirebon, 26 Maret 1965 lulusan Akpol 1988, satu angkatan dengan mantan Kapolri Jenderal Idham Azis dan mantan Wakapolri Komjen Gatot Edy Pramono. Sama seperti keduanya, Nana juga pernah menjabat sebagai Kapolda Metro Jaya.

Nana menjabat sebagai Kapolda Metro Jaya terbilang cukup singkat diangkat pada awal 2020 dan dicopot pada 16 November 2020. Pencopotan diduga akibat kelalaian dalam upaya penegakkan protokol kesehatan selama pandemi virus Corona atau Covid-19.

Setelah tidak genap satu tahun memimpin Polda Metro Jaya, Nana Sudjana dipindah sebagai Koordinator Staf Ahli (Koorsahli Kapolri) pada akhir 2020. Kemudian, pada 2021 Nana dipindah tugas sebagai Kapolda Sulawesi Utara.