Arsjad Rasjid Jadi Ketua TPN Ganjar, Ahmad Baidowi: Baik Bagi Iklim Investasi

JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi alias Awiek menyatakan, penunjukan Arsjad Rasjid sebagai Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo untuk Pilpres 2024 akan berdampak pada kepercayaan masyarakat tentang pertumbuhan ekonomi di tangan Ganjar.

Menurutnya, sebagai Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Arsjad memiliki banyak jaringan kepada pengusaha. "Ini setidaknya memberikan kepercayaan diri kepada Pak Ganjar dan juga tim serta partai pengusung bahwa Pak Ganjar dengan kalangan pengusaha itu memiliki hubungan yang dekat dan bisa diterima," kata Awiek saat dihubungi MNC Portal Indonesia, Selasa (5/9/2023).

"Artinya, ini baik bagi penciptaan iklim investasi ke depan dan juga pertumbuhan ekonomi ke depan kalau Pak Ganjar jadi presiden," sambungnya.

Sebelumnya, Ketua Umum DPP Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo (HT) mengungkap alasan para ketua umum partai politik pendukung Ganjar Pranowo menunjuk Arsjad Rasjid menjadi Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) untuk Pilpres 2024 mendatang.

"Beliau muda, gesit dan pengetahuannya luas," kata HT saat memberikan keterangan kepada awak media usai menggelar rapat konsolidasi secara tertutup di Kantor DPP PDI-Perjuangan, di Jakarta, Senin 4 September 2023.