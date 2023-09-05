Advertisement
NASIONAL
HOME NEWS NASIONAL

Dilaporkan ke Bareskrim, Wulan Guritno Malah Mau Dijadikan Duta Anti-judi Online

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Selasa, 05 September 2023 |12:11 WIB
Dilaporkan ke Bareskrim, Wulan Guritno Malah Mau Dijadikan Duta Anti-judi Online
Wulan Guritno dan 25 Artis Dilaporkan/Tangkapan layar media sosial
A
A
A

 

JAKARTA – Sebanyak 26 orang public figur atau artis dilaporkan oleh Asosiasi Lawyer Muslim Indonesia (ALMI) ke Bareskrim Polri atas dugaan promosi judi online atau daring melalui konten-konten di media sosial. Salah satu dari puluhan artis tersebut adalah Wulan Guritno.

Adapun 26 artis tersebut adalah WG (Wulan Guritno), VP, DP, YL, DD, OL, DC, AL, GD, DC, BW, AM, AM, NM, CV, GY dan CC. Selain itu, ada inisial CH, TM, S, KO, HH, AL, JI, AT serta ZG.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan, bahwa artis hingga selebgram yang terjerat kasus promosi judi daring atau online dapat dijadikan Kemenkominfo sebagai juru kampanye (jurkam) antijudi online bagi masyarakat.

“Artis-artis ini sekaligus menjawab pertanyaan tadi, selebgram apa itu, itu sudah dipanggilin. Nanti dioper ke Kominfo untuk jadi jurkam antijudi online,” kata Budi Arie dalam rapat kerja bersama Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, dilansir Antaranews, Selasa (5/9/2023).

Lebih lanjut dia mengatakan, Indonesia merupakan satu-satunya negara di ASEAN yang tidak melegalkan judi online, karena judi online merupakan kejahatan lintas batas yang bersifat transnasional.

Halaman:
1 2 3
      
