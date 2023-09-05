Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Terpilih Jadi Ketua TPN Ganjar, Arsjad Rasjid Sosok yang Mudah Berkolaborasi dengan Anak Muda

Nur Khabibi , Jurnalis-Selasa, 05 September 2023 |12:27 WIB
Terpilih Jadi Ketua TPN Ganjar, Arsjad Rasjid Sosok yang Mudah Berkolaborasi dengan Anak Muda
Arsjad Rasjid (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

 

JAKARTA - Ketua umum partai politik pendukung Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024 sepakat menunjuk Arsjad Rasjid sebagai Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN). Diketahui, Arsjad saat ini menjabat sebagai Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia.

Anggota Komisi X DPR RI Fraksi PDI-Perjuangan, Putra Nababan meyakini bahwa penunjukan Arsjad akan mengulangi kesuksesan Erick Thohir yang saat itu ditunjuk sebagai ketua tim kampanye nasional Jokowi-Maruf pada pilpres 2019 lalu.

Menurutnya, saat itu Erick Thohir mampu membangun kerja sama yang baik antara partai politik pendukung, relawan, dan unsur lainnya untuk bekerja sama memenangkan Jokowi-Maruf.

Hal itu pula yang ia yakini ada pada sosok Arsjad Rasjid yang mempunyai latar belakang ekonomi seperti Erick Thohir.

"Kami juga yakin dengan sosok Arsjad ini beliau mengorkestrasi kekuatan yang ada yakni para tim dari parpol dan relawan serta elemen-elemen lainnya," kata Nababan saat dihubungi MNC Portal Indonesia, Selasa (6/9/2023).

Meski belum terjun ke dunia politik, Putra Nababan yakin Arsjad akan segera memahami hal tersebut. Pasalnya, struktural TPN Ganjar Pranowo akan dikombinasikan dengan sejumlah pengurus partai politik.

"Bagaimana pun komplementeri itu penting saling komplemen satu sama lain, jadi bukan melulu parpol bukan melulu profesional tapi ini kombinasi semuanya," ucapnya.

"Dan ini mencerminkan bahwa TPN ini bekerja untuk seluruh lapisan masyarakat dan bisa mendengar aspirasi dari berbagai macam kepentingan masyarakat," sambungnya.

