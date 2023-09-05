Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kisah Demang Lehman, Panglima Perang Banjar yang Dikubur Tanpa Kepala karena Dipenggal Belanda

Putri Amanda , Jurnalis-Selasa, 05 September 2023 |12:49 WIB
Kisah Demang Lehman, Panglima Perang Banjar yang Dikubur Tanpa Kepala karena Dipenggal Belanda
Kisah Demang Lehman Panglima Perang Banjar/wikipedia
A
A
A

JAKARTA- Kisah Demang Lehman, Panglima Perang Banjar yang dikubur tanpa kepala karena dipenggal Belanda akan dibahas lengkap dalam artikel ini.

Demang Lehman yang tewas di tiang gantungan, tetap menjadi pahlawan di masyarakat. Beliau merupakan panglima perang yang tidak bisa dikesampingkan di Kerajaan Banjar. Demang Lehman dengan gagah berani menjadi Panglima Perang Banjar. Namun nama Demang Lehman kurang familiar di masyarakat.

Dilansir beragam sumber, Selasa (5/9/2023), Demang Lehman lahir pada tahun 1832 di Barabai, Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan, dan meninggal di Martapura pada tanggal 27 Februari 1864 pada usia 32 tahun.

Beliau merupakan salah satu panglima perang yang berperan penting dalam Perang Banjar. Nama lahir pahlawan tersebut adalah “Idies”, namun ia diberi gelar "Kiai Demang" karena menjadi pejabat pengendali Lalawangan (distrik) Kesultanan Banjar.

Demang Lehman merupakan salah satu asisten dan orang kepercayaan Pangeran Hidayatullah. Kesetiaan, kepiawaian, dan pengabdian Demang Leman membuatnya diserahi tugas besar menjadi kepala distrik di Riam Kanan.

Kebijaksanaan dan kepiawaian Demang Lehman dalam memimpin perang menarik perhatian Belanda saat itu. Bahkan, ia dikenal sebagai pejuang yang ditakuti sekaligus dibanggakan karena kemampuannya dalam mengumpulkan massa.

Pada tanggal 30 Agustus 1859, Demang Lehman mengerahkan 3.000 pasukan ke Istana Bumi Selamat yang saat itu diduduki oleh Belanda. Dalam pertempuran tersebut, Letnan Kolonel Boon Ostade hampir terbunuh.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/11/18/3020196/pahlawan-hak-hak-sipil-as-james-lawson-meninggal-pada-usia-95-tahun-vneLmk82oV.jpg
Pahlawan Hak-Hak Sipil AS James Lawson Meninggal pada Usia 95 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/22/337/2987022/tujuh-tanda-kehormatan-yang-diterima-jenderal-besar-soedirman-berikut-ulasannya-hYxaq2sXdA.jpg
Tujuh Tanda Kehormatan yang Diterima Jenderal Besar Soedirman, Berikut Ulasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/19/337/2985443/deretan-7-tanda-kehormatan-pahlawan-nasional-jenderal-besar-soedirman-Q7sS9v4diz.jpg
Deretan 7 Tanda Kehormatan Pahlawan Nasional Jenderal Besar Soedirman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/24/337/2944443/kisah-letjen-tb-simatupang-anak-medan-yang-religius-dan-kritis-terhadap-bung-karno-TjxUBozcju.jpg
Kisah Letjen TB Simatupang, Anak Medan yang Religius dan Kritis terhadap Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/24/337/2944438/12-pahlawan-beragama-katolik-berikut-deretan-perjuangan-dan-jasanya-WLYpo7YzLV.jpg
12 Pahlawan Beragama Katolik, Berikut Deretan Perjuangan dan Jasanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/10/337/2918163/hari-pahlawan-momentum-bangkitkan-memori-kolektif-perjuangan-kemerdekaan-s50hsOeyHP.jpg
Hari Pahlawan, Momentum Bangkitkan Memori Kolektif Perjuangan Kemerdekaan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement