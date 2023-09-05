Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Penerimaan Pajak Daerah Jawa Tengah Era Ganjar Pranowo

Alya Shafa Maryam , Jurnalis-Selasa, 05 September 2023 |12:54 WIB
Penerimaan Pajak Daerah Jawa Tengah Era Ganjar Pranowo
Penerimaan Pajak Daerah Jateng Era Ganjar/Foto: Antara
JAKARTA - Penerimaan pajak daerah Jawa Tengah era Ganjar Pranowo akan dibahas lengkap dalam artikel ini.

Diketahui, pajak daerah memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pembangunan dan pelayanan publik di tingkat daerah.

Pada era Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, penerimaan pajak daerah di provinsi ini mengalami transformasi yang signifikan.

Ganjar Pranowo juga melakukan reformasi dalam prosedur pajak daerah, dengan tujuan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Penyederhanaan prosedur ini mencakup penerapan teknologi informasi untuk mempermudah proses pembayaran pajak, penggunaan layanan daring, dan penyediaan informasi yang lebih mudah diakses.

Hal ini tidak hanya mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya, tetapi juga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pajak daerah.

Selama masa pemerintahan Ganjar Pranowo, Jawa Tengah juga mengadopsi inovasi dalam pengumpulan pajak. Salah satu contohnya adalah penggunaan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dalam pengumpulan pajak, termasuk sistem eFaktur dan eBilling.

Penerimaan pajak daerah yang lebih baik di Jawa Tengah di era Ganjar Pranowo memungkinkan provinsi ini untuk melakukan investasi dalam berbagai sektor pembangunan. Ini termasuk peningkatan infrastruktur, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan berbagai program sosial untuk mendukung masyarakat yang membutuhkan.

Transformasi ini menunjukkan komitmen Ganjar Pranowo untuk mencapai kemandirian finansial provinsi Jawa Tengah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

Sekadar diketahui, Wakil Gubernur Jawa Tengah (Wagub Jateng) Taj Yasin Maimoen mengatakan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Tengah pada sepanjang 2022, berhasil melampaui target.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
