HOME NEWS NASIONAL

Gempa M5,0 Guncang Seram Maluku, Ini Analisis BMKG

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 05 September 2023 |13:07 WIB
Gempa M5,0 Guncang Seram Maluku, Ini Analisis BMKG
Ilustrasi gempa (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melaporkan gempa dengan kekuatan Magnitudo 5,0 mengguncang wilayah Pantai Selatan Pulau Gorom, Seram Bagian Timur, Maluku, Selasa 5 September 2023 pukul 11.30.30 WIB.

Hasil analisis BMKG menunjukkan gempa bumi ini memiliki parameter update dengan Magnitudo 5,0. Episenter gempa bumi terletak pada koordinat 4,51° LS ; 131,14° BT, atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 176 Km arah Tenggara Pulau Gorom, Seram Bagian Timur, Maluku pada kedalaman 59 km.

"Dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat adanya deformasi batuan pada Lempeng Banda yang tersubduksi. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan mendatar (strike-slip),” ujar Kepala Pusat Gempabumi dan Tsunami BMKG, Daryono dalam keterangan resminya.

Daryono mengatakan, berdasarkan estimasi peta guncangan (shakemap), gempa bumi ini menimbulkan guncangan di daerah Pulau Gorom, Wakate Seram Bagian Timur dengan skala intensitas III MMI ( Getaran dirasakan nyata dalam rumah. Terasa getaran seakan akan truk berlalu ), daerah Pulau Panjang, Seram Bagian Timur dengan skala intensitas II - III MMI (Getaran dirasakan nyata dalam rumah. Terasa getaran seakan akan truk berlalu).

“Hingga saat ini belum ada laporan dampak kerusakan yang ditimbulkan akibat gempa bumi tersebut. Hasil pemodelan menunjukkan bahwa gempa bumi ini tidak berpotensi tsunami,” katanya.

Topik Artikel :
Gempa Seram Maluku BMKG gempa
