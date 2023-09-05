Elektabilitas Tinggi, Ridwan Kamil: Tunggu Arahan Ketum Golkar Airlangga

JAKARTA - Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Golkar, Ridwan Kamil mengucap syukur soal elektabilitas namanya masuk rada Bakal Calon Wakil Presiden (Bacawapres) potensial tinggi versi sejumlah lembaga survei.

"Saya bersyukur saja elektabilitas masih terjaga," ujar pria yang akrab disapa Kang Emil ini saat ditemui di Kantor Kemendagri, Jakarta, Selasa (5/9/2023).

Dia juga masih menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar, Airlangga Hartarto terkait nasib bakal diusulkan jadi Bacawapres salah satu poros atau tidak.

Diketahui saat ini Partai Golkar berada di poros Bakal Calon Presiden (Bacapres), Prabowo Subianto bersama PAN, Gerindra, PBB, Garuda, dan Gelora.

"Soal nasional masih dinamika nama saya memang ada di survei, tapi per hari ini saya masih mengikuti arahan Ketum Partai Golkar gimana baiknya dan sebagainya kita tunggu saja yang terbaik buat saya, buat Indonesia," ucap Kang Emil.