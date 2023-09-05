Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Diusulkan Jadi Bacawapres, Ridwan Kamil: Izinkan Saya Ngurus Anak Dulu

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Selasa, 05 September 2023 |13:54 WIB

Ridwan Kamil di Kemendagri/MNC Portal
JAKARTA – Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Golkar, Ridwan Kamil mengungkapkan langkah politik di 2024 mendatang setelah dia tidak lagi menjabat gubernur Jawa Barat.

Pria yang akrab disapa Kang Emil ini menyebut bahwa soal Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak baik DKI 1 maupun kembali Jabar 1 masih terlalu jauh. Selain itu formasi politik 2024 akan ditentukan Februari mendatang.

"Langkah ke depan kalau Pilkada masih jauh, masih satu tahun lagi kan, dan formasi politiknya masih ditentukan bulan Februari. Jadi kalau nanya tentang Pilkada menurut saya masih kurang relevan," ujar Kang Emil saat ditemui di Kantor Kemendagri, Jakarta, Selasa (5/9/2023).

Kang Emil menambahkan untuk saat ini pasca purna tugas dari Jabar 1 ingin fokus terhadap keluarga terlebih dahulu dan beristirahat sejenak.

"Mohon izin saya butuh jeda dulu kira-kira gitu ya, warga Jawa Barat, warga Indonesia izinkan saya mau ngurus anak dulu, anak saya mau sekolah di luar negeri, jadi saya akan mengantar anak saya bersekolah di luar, butuh waktu, sambil memonitor tentunya," ucapnya.

Kang Emil mengucap syukur soal elektabilitas namanya masuk radar Bakal Calon Wakil Presiden (Bacawapres) potensial tinggi versi sejumlah lembaga survei."Saya bersyukur saja elektabilitas masih terjaga," ujarnya.

