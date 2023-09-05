Momen Haru Penjual Jamu Gendong di Tangerang Dapat Uang Kaget dari Hary Tanoe

TANGERANG - Executive Chairman MNC Group, Hary Tanoesoedibjo (HT) memberikan bantuan kepada Sri Mulyani (45), penjual jamu gendong saat penyerahan uang kaget di RT 004 RW 03 Kelurahan Karang Tengah, Tangerang, Selasa (5/9/2023).

HT yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Perindo memberikan bantuan uang tunai sebesar Rp16 juta sebagai modal usaha dan keperluan rumah tangga, sepeda motor dan gerobak. Ia pun berpesan, dengan adanya bantuan yang diberikan itu bisa digunakan sebaik-baiknya oleh Sri Mulyani untuk melanjutkan kehidupannya bersama keluarga tercinta.

"Jadi tadi ibu kebutuhannya terpenuhi, tabungan ada, bapak punya motor nanti kalau ada panggilan moles mobil, ada gerobak untuk ibu jualan ya. Tapi ingat harus rajin disiplin dan harus kerja keras, jangan sampai di sia-siakan,” ujar HT saat memberikan bantuan, Selasa.

Lebih lanjut, HT berharap, adanya bantuan ini bisa membuat kehidupan Sri Mulyani bisa terbantukan ke depannya. “Bu Sri Mulyani yang hari ini mendapat rezeki, mudah-mudahan rumah tangganya bisa lebih baik, lebih sejahtera bersama keluarga tercinta,” ujarnya.

