Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Momen Haru Penjual Jamu Gendong di Tangerang Dapat Uang Kaget dari Hary Tanoe

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Selasa, 05 September 2023 |14:00 WIB
Momen Haru Penjual Jamu Gendong di Tangerang Dapat Uang Kaget dari Hary Tanoe
Momen Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo berikan uang kaget untuk penjual jamu gendong di Tangerang (Foto: Riyan Rizki Roshali)
A
A
A

TANGERANG - Executive Chairman MNC Group, Hary Tanoesoedibjo (HT) memberikan bantuan kepada Sri Mulyani (45), penjual jamu gendong saat penyerahan uang kaget di RT 004 RW 03 Kelurahan Karang Tengah, Tangerang, Selasa (5/9/2023).

HT yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Perindo memberikan bantuan uang tunai sebesar Rp16 juta sebagai modal usaha dan keperluan rumah tangga, sepeda motor dan gerobak. Ia pun berpesan, dengan adanya bantuan yang diberikan itu bisa digunakan sebaik-baiknya oleh Sri Mulyani untuk melanjutkan kehidupannya bersama keluarga tercinta.

"Jadi tadi ibu kebutuhannya terpenuhi, tabungan ada, bapak punya motor nanti kalau ada panggilan moles mobil, ada gerobak untuk ibu jualan ya. Tapi ingat harus rajin disiplin dan harus kerja keras, jangan sampai di sia-siakan,” ujar HT saat memberikan bantuan, Selasa.

Lebih lanjut, HT berharap, adanya bantuan ini bisa membuat kehidupan Sri Mulyani bisa terbantukan ke depannya. “Bu Sri Mulyani yang hari ini mendapat rezeki, mudah-mudahan rumah tangganya bisa lebih baik, lebih sejahtera bersama keluarga tercinta,” ujarnya.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/337/3186678/hary_tanoe-baOt_large.jpg
Hary Tanoe dan Angela Tanoesoedibjo Hadiri Pembukaan CIFP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/31/337/2990591/hary-tanoesoedibjo-selamat-paskah-semoga-hari-ini-penuh-dengan-kebahagiaan-hMc1SZ0LtB.jpg
Hary Tanoesoedibjo: Selamat Paskah, Semoga Hari Ini Penuh dengan Kebahagiaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/11/337/2981885/hary-tanoesoedibjo-selamat-hari-raya-nyepi-tahun-baru-saka-1946-rg5WRKciAG.jpg
Hary Tanoesoedibjo: Selamat Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1946
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/11/337/2968698/hary-tanoesoedibjo-bagikan-momen-rayakan-imlek-bersama-ganjar-pranowo-YiJ1hd9qnG.jpg
Hary Tanoesoedibjo Bagikan Momen Rayakan Imlek Bersama Ganjar Pranowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/06/1/2966336/hary-tanoesoedibjo-pastikan-caleg-partai-perindo-akan-berjuang-untuk-rakyat-indonesia-DJI28bqo5X.jpg
Hary Tanoesoedibjo Pastikan Caleg Partai Perindo Akan Berjuang untuk Rakyat Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/03/337/2964963/tiba-di-gbk-hary-tanoe-dan-liliana-hadiri-kampanye-akbar-ganjar-mahfud-NYQrYsbR4F.jpg
Tiba di GBK, Hary Tanoe dan Liliana Hadiri Kampanye Akbar Ganjar-Mahfud
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement