HOME NEWS NASIONAL

Perindo Sebut Arsjad Rasjid Memiliki Relasi yang Kuat untuk Menangkan Ganjar Pranowo

Dimas Choirul , Jurnalis-Selasa, 05 September 2023 |14:09 WIB
Perindo Sebut Arsjad Rasjid Memiliki Relasi yang Kuat untuk Menangkan Ganjar Pranowo
Koordinator Tim Juru Bicara Nasional DPP Perindo, Heri Budianto (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Koordinator Juru Bicara Nasional DPP Partai Perindo, Heri Budianto menilai, penunjukan Arsjad Rasjid sebagai Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Bacapres Ganjar Pranowo untuk Pemilu 2024 merupakan langkah yang sangat bagus.

Menurutnya, sosok Arsjad merupakan pengusaha muda yang mampu mendalang suara anak muda untuk memenangkan Ganjar Pranowo.

"Di tengah pemilih muda yang lebih dari 50 persen, di 2024 yang akan datang dalam pemilu, penunjukan Arsjad Rasjid sebagai ketua TPN Ganjar sangat positif, sangat membuka ruang kemenangan yang nyata karena sosoknya yang sesuai dengan selera pemilih," kata Heri kepada wartawan, Selasa (5/9/2023).

Sebagai pribadi yang berkecimpung di dunia bisnis, lanjut Heri, sosok Ketua Kamar Dagang Indonesia (Kadin) itu memiliki relasi yang kuat untuk membantu Ganjar Pranowo dalam memenangkan kontestasi Pilpres 2024.

Halaman:
1 2
      
