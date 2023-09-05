Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Cerita Sri Mulyani Terima Bantuan Uang Kaget dari Hary Tanoe untuk Modal Usaha

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Selasa, 05 September 2023 |15:05 WIB
Cerita Sri Mulyani Terima Bantuan Uang Kaget dari Hary Tanoe untuk Modal Usaha
Executive Chairman MNC Group, Hary Tanoesoedibjo memberikan bantuan uang kaget kepada pedagang jamu (foto: dok MPI)
TANGERANG - Sri Mulyani (45) seorang penjual jamu gendong dan penjual sayuran di RT 004 RW 03 Kelurahan Karang Tengah, Kota Tangerang tak menyangka bisa mendapatkan bantuan uang kaget yang diberikan Executive Chairman MNC Group, Hary Tanoesoedibjo.

“Alhamdulillah banget, saya ngga menyangka bisa dapat rezeki sebegitu banyaknya,” kata Sri saat ditemui di kediamannya, Selasa (5/9/2023).

Sri menceritakan ia pun sempat ditemani oleh Hary Tanoe yang juga Ketua Umum Perindo untuk membeli perlengkapan usaha dan kebutuhan rumah tangganya di pasar. Serta membeli sebuah sepeda untuk anaknya bernama Robi.

“Pengen banget beliin (sepeda), ngeliatin bocah-bocah tetangga lagi main sepeda, si Robi nya kan orang yang ngga punya. Alhamdulillah dapat rezeki dari pak Hary Tanoe dari uang kaget,” ujarnya.

“Jadinya bisa beliin buat anak semuanya, sama suami juga pengen motor, bapak dibeliin motor, saya kepengen gerobak ama bapak dikasi gerobak. Bapak kan ada yang manggil buat moles mobil,” sambung dia.

