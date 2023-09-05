5 Band Rock Kesukaan Ganjar Pranowo, Mulai dari Metalica hingga Dream Theater

JAKARTA- Deretan band musik rock kesukaan Ganjar Pranowo. Gubernur Jawa Tengah ini punya selera musik rock yang sudah disukainya sejak lama.

Berikut Okezone merangkum beberapa sumber, 5 band rock kesukaan Ganjar Pranowo.

1. Deep Purple- Smoke On The Water

Band rock pertama kesukaan Ganjar Pranowo adalah Deep Purple yang berasal dari Inggris. Band legend yang berisikan personol Jon Lord, Ritchie Blackmore, Ian Paice, Rod Evans, dan Nick Simper ternyata memiliki lagu legend yang disukai oleh Ganjar Pranowo yaitu berjudul ‘Smoke On The Water’.

2. Metalica

Band rock kedua kesukaan orang nomor satu di Jawa Tengah yaitu Metalica. Diketahui sejak dibangku Sekolah Menengah Atas (SMA). sosok Ganjar Pranowo sangat mengidolai grup band heavy metal satu ini.