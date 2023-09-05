Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Serunya Mencicipi Bubur Jamu Coro, Ikuti Selengkapnya Okezone Updates di Okezone TV Channel dan Live Streaming di Okezone.com Pukul 21.00 Wib

Nanda Aria , Jurnalis-Selasa, 05 September 2023 |15:26 WIB
Serunya Mencicipi Bubur Jamu Coro, Ikuti Selengkapnya Okezone Updates di Okezone TV Channel dan Live Streaming di Okezone.com Pukul 21.00 Wib
Bubur jamu coro di OkezoneTV/Foto: Okezone
JAKARTA - Okezone Updates merupakan program berita dengan angle yang seru dan kekinian. Berisi berita - berita viral, hobi, lifestyle hingga olahraga yang pastinya menarik dan bisa menambah wawasan Anda.

Okezone Updates kali ini akan menyajikan berita tetang seorang pengendara memperlihatkan butiran es dikaca mobilnya yang merupakan fenomena frozen atau embun salju. Hal itu terjadi di kawasan Ijen, Bondowoso, Jawa Timur.

Bukan hanya kaca mobil saja, beberapa tumbuhan juga tampak dihiasi butiran es. Fenomena ini terlihat pada Senin pagi, saat matahari memancarkan sinarnya. Beruntung, fenomena frozen tersebut belum begitu berdampak pada komunitas tanaman.

Selain itu ada juga berita tentang kuliner menarik yaitu Bubur Jamu Coro. Kuliner ini bisa didapatkan di Demak, Jawa Tengah. Selain menyegarkan tubuh, bubur jamu coro ini juga berkhasiat untuk meningkatkan stamina tubuh dan menambah nafsu makan.

Berbeda dengan jamu lain yang biasanya berupa minuman, jamu coro ini memiliki sajian berupa bubur halus dengan paduan 15 rempah yang sangat pekat. Dulu bubur Jamu Coro hanya dikomsusi hanya dikonsumsi untuk menghilangkan lelah di badan setelah mengadakan hajatan. Sekarang bisa dijual bebas di pasaran.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
