Profil Arsjad Rasjid, Pebisnis yang Ditunjuk Sebagai Ketua Tim Kemenangan Ganjar Pranowo

JAKARTA - Profil Arsjad Rasjid, pebisnis yang ditunjuk sebagai Ketua Tim Kemenangan Ganjar Pranowo menarik untuk diulas.

Pria yang mempunyai nama lengkap Mohammad Arsjad Rasjid Prabu Mangkuningrat ini lahir di Jakarta pada 16 Maret 1970.

Melansir dari arsjadrasjid.com , Selasa (5/9/2023) Ayah Arsjad merupakan seorang purnawirawan TNI AD, H.M.N. Rasjid, dan sang ibu Hj. Suniawati. Arsjad memiliki darah Palembang dari sang ayah, dan Sunda-Tionghoa dari sang ibu.

Pada 1990, Arsjad menempuh pendidikan di University of Southern California di bidang Computer Engineering dan tahun 1993, beliau menyelesaikan gelar MBA di Pepperdine University, California, Amerika Serikat dan lulus dengan gelar Bachelor of Science.

Selain itu, Arsjad menyelesaikan program Executive Education in Leadership and Decision Making in the 21st Century di Jackson Institute for Global Affairs, Yale University, Amerika Serikat.

Setelah lulus, Arsjad bekerja di sebuah perusahaan otomotif. Namun harapan untuk memiliki usaha terus muncul di Arsjad. Mendengar temannya ingin memulai bisnis, Arsjad pun mencoba menjadi investor di perusahaan tersebut.