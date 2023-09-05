Hary Tanoe di Mata Warga Tangerang: Kepeduliannya Luar Biasa

TANGERANG - Pemberian bantuan yang dilakukan Executive Chairman MNC Group, Hary Tanoesoedibjo kepada Sri Mulyani (45) penjual jamu gendong melalui program Uang Kaget mendapatkan apresiasi dari warga RT 004 RW 03 Kelurahan Karang Tengah, Kota Tangerang, Banten.

Salah satu warga yang juga merupakan tetangga Sri, Asih (53) menilai Hary Tanoesoedibjo merupakan sosok yang luar biasa. Hal itu kata Asih, terbukti dari kepedulian yang ditunjukkan oleh Ketua Umum Partai Perindo itu.

"Beliau sangat baik, beliau sangat peduli terhadap orang-orang kecil seperti saudara kami (Sri Mulyani), kepeduliannya luar biasa,” kata Asih saat ditemui di lokasi, Selasa (5/9/2023).

BACA JUGA: Cerita Sri Mulyani Terima Bantuan Uang Kaget dari Hary Tanoe untuk Modal Usaha

Asih juga menilai bantuan yang diberikan oleh Hary Tanoe kepada Sri Mulyani tentunya sangat bermanfaat untuk kehidupannya bersama keluarga.

“Sangat terbantu kan, dan terima kasih sekali bersyukur Pak HT bisa memberikan bantuan kepada saudara kami itu,” ujarnya.

Sebagai informasi, Executive Chairman MNC Group, Hary Tanoesoedibjo memberikan bantuan kepada Sri Mulyani (45) penjual jamu gendong saat penyerahan uang kaget di RT 004 RW 03 Kelurahan Karang Tengah, Tangerang, Selasa.