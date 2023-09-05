Advertisement
NASIONAL
HOME NEWS NASIONAL

Hary Tanoe di Mata Warga Tangerang: Kepeduliannya Luar Biasa

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Selasa, 05 September 2023 |16:45 WIB
Hary Tanoe di Mata Warga Tangerang: Kepeduliannya Luar Biasa
Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo bagikan Uang Kaget ke warga Tangerang (Foto: Riyan Rizki Roshali)
A
A
A

 

TANGERANG - Pemberian bantuan yang dilakukan Executive Chairman MNC Group, Hary Tanoesoedibjo kepada Sri Mulyani (45) penjual jamu gendong melalui program Uang Kaget mendapatkan apresiasi dari warga RT 004 RW 03 Kelurahan Karang Tengah, Kota Tangerang, Banten.

Salah satu warga yang juga merupakan tetangga Sri, Asih (53) menilai Hary Tanoesoedibjo merupakan sosok yang luar biasa. Hal itu kata Asih, terbukti dari kepedulian yang ditunjukkan oleh Ketua Umum Partai Perindo itu.

"Beliau sangat baik, beliau sangat peduli terhadap orang-orang kecil seperti saudara kami (Sri Mulyani), kepeduliannya luar biasa,” kata Asih saat ditemui di lokasi, Selasa (5/9/2023).

Asih juga menilai bantuan yang diberikan oleh Hary Tanoe kepada Sri Mulyani tentunya sangat bermanfaat untuk kehidupannya bersama keluarga.

“Sangat terbantu kan, dan terima kasih sekali bersyukur Pak HT bisa memberikan bantuan kepada saudara kami itu,” ujarnya.

Sebagai informasi, Executive Chairman MNC Group, Hary Tanoesoedibjo memberikan bantuan kepada Sri Mulyani (45) penjual jamu gendong saat penyerahan uang kaget di RT 004 RW 03 Kelurahan Karang Tengah, Tangerang, Selasa.

