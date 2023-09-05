Waketum Perindo Apresiasi Arsjad Rasjid Jadi Ketua TPN Ganjar Pranowo: Beliau Diterima di Semua Kelompok

JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Perindo, Ferry Kurnia Rizkiyansyah mengapresiasi penunjukan Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia (Kadin), Arsjad Rasjid untuk memimpin Tim Pemenangan Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024 mendatang.

Menurut Ferry Kurnia, Arsjad Rasjid, yang telah lama dikenal sebagai tokoh yang memiliki jaringan yang luas di dunia bisnis, dianggap sebagai pilihan yang tepat untuk memimpin kampanye Ganjar Pranowo.

"Saya menilai ini sebuah keputusan yang tepat ya. Beliau energik, diterima semua kelompok, punya jaringan luas dan kapasitas yang bagus untuk memimpin pemenang Mas GP," kata Ferry Kurnia kepada wartawan di Jakarta, Selasa (5/9/2023).

Pendamping utama Arsjad Rasjid dalam tim pemenangan ini adalah mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Andika Perkasa, yang akan menjabat sebagai wakil ketua tim pemenangan. Menurut Kang Ferry, sapaan akrabnya, kehadiran Andika Perkasa sebagai pendamping Arsjad Rasjid akan memberikan pengalaman strategis dan kepemimpinan yang kuat dalam menjalankan kampanye Ganjar Pranowo.

"Saya berharap bahwa kombinasi antara kepemimpinan Mas Arsjad Rasjid dan pengalaman militer Jenderal (Purn) Andika Perkasa akan memberikan sinergi yang kuat dalam mendukung kampanye Ganjar Pranowo," ucap mantan Komisioner KPU RI ini.

Sebelumnya, Arsjad Rasjid dipilih menjadi Ketua Tim Pemenangan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 mendatang. Saat ini, Arsjad juga tercatat sebagai Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia (Kadin).