INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Kekeringan Melanda, BNPB: Jabar, Jateng, Jatim Fase Darurat Air Bersih

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 05 September 2023 |17:43 WIB
Kekeringan Melanda, BNPB: Jabar, Jateng, Jatim Fase Darurat Air Bersih
Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari (Foto: Tangkapan layar)
A
A
A

JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan kekeringan tengah melanda Pulau Jawa khususnya Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Bahkan, saat ini sudah masuk fase darurat air bersih. 

"Jawa seperti tadi kita lihat sudah kekeringan hidrometeorologi kering semuanya, Kabupaten Bogor itu yang paling terdampak, kecamatan paling banyak di Jawa Barat terdampak kekeringan. Kemudian, Jawa Tengah dan Jawa Timur,” ujar Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari dalam Disaster Briefing, Selasa (5/9/2023).

Meskipun, kata Aam sapaan Abdul Muhari, kekeringan yang melanda di wilayah Pulau Jawa ini merupakan rangkaian kejadian dua bulan yang tidak dilaporkan.

“Sebenarnya kalau kita bicara kekeringan dalam artian kabupaten kota terdampak karena ini sudah rangkaian dari 2 bulan yang lalu jadi tidak dilaporkan lagi sebagai bencana kekeringan tapi sudah lanjutan dari kejadian kekeringan, sudah dilaporkan sebelumnya,” tuturnya.

Aam mengatakan, jika dipetakan bahwa hampir setengah Kabupaten di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur sudah sangat terdampak kekeringan. “Kalau petakan sebenarnya mungkin hampir setengah dari total kabupaten di Jawa Barat Jawa Tengah Jawa Timur terutama yang Jawa Timur bagian tapal kuda, itu sudah sangat terdampak kekeringan,” tuturnya.

“Di Jawa Tengah Grobogan sama Blora itu juga sangat terdampak. Di Jawa Barat Kabupaten Bogor dengan Sukabumi itu juga paling banyak kecamatan terdampak kekeringan dan sudah memerlukan dukungan droping air bersih. Jadi kalau tidak di droping air bersih maka masyarakat akan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan air bersihnya,” kata Aam.

Halaman:
1 2
      
