Ganjar Pranowo Menjabat Gubernur Sampai Kapan?

Ilustrasi Ganjar Pranowo yang mengakhiri masa jabatan Gubernur Jawa Tengah (Foto: Okezone)

JAKARTA- Banyak yang penasaran Ganjar Pranowo menjabat gubernur sampai kapan? Sementara jabatan orang nomor satu di Jawa Tengah tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Dimana seorang gubernur bisa menjabat selama 5 tahun dan sesudahnya bisa dipilih kembali untuk jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan. Hal inilah yang dilakukan oleh Ganjar Pranowo selama menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah.

Lantas, Ganjar Pranowo menjabat gubernur sampai kapan?

Dilansir dari berbagai sumber, Selasa (5/9/2023), jabatan Ganjar Pranowo sebagai Gubernur Jawa Tengah resmi berakhir pada hari ini, Selasa (5/9/2023). Sebelumnya, Ganjar telah memimpin Jawa Tengah selama dua periode atau 10 tahun.

Ia pertama kali mencalonkan diri sebagai Gubernur Jawa Tengah pada 2013 silam dan berpasangan dengan Heru Sudjatmoko. Setelah masa kepemimpinan periode 1nya habis, Ganjar Pranowo diusung kembali oleh PDI Perjuangan pada periode selanjutnya.

Untuk periode 2018-2023, Ganjar Pranowo berpasangan dengan Taj Yasin Maimoen yang merupakan anggota DPRD Jawa Tengah dari fraksi PPP. Pada pemilihan tersebut, Ganjar kembali menang dan menjalani masa jabatan hingga hari ini.

Setelah masa jabatannya habis, Komjen Pol Purn Nana Sudjana ditunjuk sebagai Pj Gubernur Jawa Tengah. Keputusan ini diambil berdasarkan Keppres Nomor 74/p Tentang Pengangkatan Penjabat (Pj) Gubernur.