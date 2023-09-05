Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Arsjad Rasjid Jadi Ketua TPN Ganjar, Yusuf Lakaseng: Figur yang Sangat Kredibel

Dimas Choirul , Jurnalis-Selasa, 05 September 2023 |20:32 WIB
Arsjad Rasjid Jadi Ketua TPN Ganjar, Yusuf Lakaseng: Figur yang Sangat Kredibel
Ketua Bidang Organisasi dan Kader DPP Perindo, Yusuf Lakaseng (foto: dok pribadi)
A
A
A

JAKARTA - Ketua DPP Bidang Politik Partai Perindo, Yusuf Lakaseng menilai sosok Arsjad Rasjid yang ditunjuk sebagai Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Bacapres Ganjar Pranowo untuk Pemilu 2024 merupakan pilihan yang cocok.

Menurutnya, sosok Ketua Kamar Dagang Indonesia (KADIN) tersebut adalah figur yang dekat dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Satu langkah maju dari konsolidasi partai-partai pendukung Ganjar dengan terbentuknya TPN dibanding kubu capres yang lain. Apalagi, TPN pusat dipimpin oleh figur yang sangat kredibel dan orang dekat Pak Jokowi," kata Yusuf kepada wartawan, Selasa (5/9/2023).

Yusuf Lakaseng --yang merupakan bacaleg DPR RI dari Partai Perindo Dapil Sulawesi Tengah itu -- mengatakan, sosok Arsjad memiliki jaringan yang luas yang terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat yang berpengaruh di seluruh Indonesia.

Selain itu, Arsjad juga memiliki daya tarik bagi pemilih pemula untuk bersama-sama mendukung Bacapres Partai Perindo Ganjar Pranowo menjadi Presiden.

"Karena menjadi jaminan kalau di kubu Pak Ganjar ada tokoh yang menguasai bidang ekonomi, secara mumpuni untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja," sambungnya.

Halaman:
1 2
      
