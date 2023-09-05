Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Empat Selebgram Ditangkap Terkait Judi Online, Perindo: Usut hingga Akar-akarnya!

Dimas Choirul , Jurnalis-Selasa, 05 September 2023 |20:40 WIB
Empat Selebgram Ditangkap Terkait Judi Online, Perindo: Usut hingga Akar-akarnya!
Juru Bicara Nasional DPP Perindo, Ike Julies (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Juru Bicara Nasional DPP Partai Perindo, Ike Julies Tiati atau yang dikenal Ike Suharjo mengapresiasi pihak kepolisian menangkap empat selebgram di Pandeglang, Banten terkait dugaan kasus situs judi online. Ike meminta pihak kepolisian beserta stakeholder mengusut tuntas kasus tersebut.

"Pemerintah, PPATK, OJK dan seluruh stakeholder harus bersama-sama memberantas judi online sampai ke akar-akarnya. Pihak kepolisian harus mengusut tuntas sampai bandarnya tertangkap. Karena, judi online di Indonesia sudah dalam situasi darurat dan membahayakan," kata Ike kepada wartawan, Selasa (5/9/2023).

Ike yang juga Bacaleg DPR RI Dapil Sumatera Selatan 2 itu menjelaskan, dampak yang terjadi bila seseorang kecanduan judi online adalah dapat memunculkan aksi kejahatan. Seperti pencurian, perampokan, begal, peredaran narkoba hingga tindak pidana penjualan manusia.

"Judi online juga dapat menyebabkan depresi hingga bunuh diri. Oleh karena itu, negara harus turun tangan untuk memberantas judi online ini," ucapnya.

Karenanya, Partai Perindo meminta pemerintah untuk menyediakan banyak lapangan kerja dan menjadikan penanggulangan atau pengentasan kemiskinan menjadi program prioritas nasional.

Pasalnya, salah satu penyebab maraknya judi online adalah faktor ekonomi dan pengangguran.

"Oleh karena itu, selain menangkap orang-orang yang mempromosikan judi online ataupun bandarnya. Perekonomian dan kesejahteraan masyarakat juga harus ditingkatkan. Sehingga, jika perekonomian cukup maka keinginan untuk berjudi juga akan berkurang," ujarnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/337/3181250/yusril-QYL5_large.jpg
Tokoh Agama dan Masyarakat Berkewajiban Ajak Masyarakat Memerangi Judi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/10/525/3146065/judi-Z9aY_large.jpg
Gerebek Judi Sabung Ayam, Polisi Ringkus 18 Orang di Cimenyan Bandung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/26/337/3126267/polri-ylR8_large.jpg
Kapolri Pastikan Tindak Tegas Anggota yang Terlibat Judi Sabung Ayam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/22/338/3037748/markas-judi-sabung-ayam-di-bekasi-diobrak-abrik-polisi-70-orang-ditangkap-N81vENs9ce.jpg
Markas Judi Sabung Ayam di Bekasi Diobrak-abrik Polisi, 70 Orang Ditangkap!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/12/608/3033239/buru-juru-tulis-judi-togel-polisi-sisir-warung-tuak-di-dolok-masagal-simalungun-yUMHgNmjvx.jpg
Buru Juru Tulis Judi Togel, Polisi Sisir Warung Tuak di Dolok Masagal Simalungun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/25/337/3025814/daftar-kasino-terbesar-di-dunia-surga-bagi-para-penggila-judi-ziuRY0eK0g.jpg
Daftar Kasino Terbesar di Dunia, Surga bagi Para Penggila Judi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement