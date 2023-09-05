Ganjar Pamitan sebagai Gubernur Jateng Jadi Trending Topic di Medsos

JAKARTA - Ganjar Pranowo menjalani perpisahan pada hari terkhir menjabat Gubernur Jawa Tengah. Hal ini juga menjadi perbincangan warganet. Dua hashtag Ganjar Pamitan menjadi trending topic nomor satu di Indonesia, melalui media sosial twitter.

Hashtag pertama, #RestuUntukGanjar menjadi trending topic dengan jumlah 4.290 postingan di media sosial tersebut hingga artikel ini ditulis.

Hashtag kedua yakni #GanjarSelaluDihati menjadi trending topic nomor satu dengan jumlah postingan mencapai 20.600.

Melalui jumlah postingan mengenai perpisahan di hari terakhir Bacapres Perindo tersebut, warganet khususnya masyarakat Jawa Tengah turut bersedih atas kepergian Ganjar.

Seperti diketahui, Lautan masyarakat tumpah ruah di halaman kantor Gubernur Jawa Tengah pada hari terakhir Ganjar Pranowo menjabat, Selasa (5/9/2023) sore. Mereka melepas Ganjar yang resmi purnatugas sebagai gubernur pada hari itu.

Pesta rakyat pun digelar sebagai acara perpisahan Ganjar dengan masyarakat Jawa Tengah. Ribuan warga berebut untuk bisa menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat purnatugas secara langsung.

“Pak Ganjar maturnuwun Pak, aku bocahmu,” seru seorang pemuda sembari menjabat tangan Ganjar yang turun dari panggung untuk menyalami para warga.