HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pemuda Asal Aceh Tewas Tenggelam di Pantai Mutiara

Yohannes Tobing , Jurnalis-Selasa, 05 September 2023 |01:35 WIB
Pemuda Asal Aceh Tewas Tenggelam di Pantai Mutiara
Pemuda asal Aceh tewas tenggelam di Pantai Mutiara, Jakarta Utara. (Ist)
A
A
A

JAKARTA - Seorang pemuda asal aceh bernama Safrizal (25) ditemukan tewas tenggelam di perairan Pantai Mutiara, Wilayah Penjaringan, Jakarta Utara pada Minggu (3/9/2023).

Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan (SAR) Jakarta Fazzli mengatakan, sebelum ditemukan tewas tenggelam, korban berpamitan untuk berenang di perairan Pantai Mutiara.

"Korban sebelumnya diketahui berpamitan dengan temannya untuk berenang di area Pantai Mutiara," kata Fazzli saat dikonfirmasi pada Senin (4/9/2023) malam.

Ia menjelaskan, korban yang merupakan warga asal Bireuen, Aceh, berenang sejak sekira pukul 15.00 WIB. Setelah satu jam kemudian, korban tak kunjung muncul kembali dan akhirnya melapor kepada Kantor SAR Jakarta.

"Personel rescue dari Kantor SAR Jakarta bersama unsur SAR gabungan kemudian melakukan upaya pencarian terhadap korban yang dimulai dari Dermaga Basarnas Pantai Mutiara," Kata Fazli.

Halaman:
1 2
      
