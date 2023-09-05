Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Tingkatkan Ekonomi Mandiri, Relawan Ganjar Gelar Pelatihan Kerajinan Tangan

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Selasa, 05 September 2023 |02:01 WIB
Tingkatkan Ekonomi Mandiri, Relawan Ganjar Gelar Pelatihan Kerajinan Tangan
Tingkatkan ekonomi mandiri, relawan Ganjar gelar pelatihan kerajinan tangan. (Ist)
JAKARTA – Sukarelawan Ganjar Pranowo yang tergabung dalam Komunitas Warung Tegal (Kowarteg) Indonesia terus menyebarkan kegiatan positif bagi masyarakat.

Kali ini, Kowarteg Indonesia menggelar kegiatan pelatihan usaha mikro dengan kerajinan tangan berupa buket kepada masyarakat di Kelurahan Rawa Buaya, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat.

“Kowarteg Indonesia menggelar kegiatan pelatihan kerajinan souvenir buket. Bahannya sangat mudah didapatkan dan hasilnya bisa bermanfaat sebagai hadiah dan lainnya,” kata Sekjen Kowarteg Indonesia, Seno Herlangga, dalam keterangannya, Selasa (5/9/2023).

Seno menjelaskan, kegiatan kali ini dilakukan untuk meningkatkan ekonomi mandiri para peserta, yaitu dengan berkreasi dan berkarya dengan menjual buket hasil kerajinan tangan.

“Kegiatan ini untuk meningkatkan ekonomi mandiri dengan membuat buket, supaya bisa menghasilkan uang. Apalagi bahannya juga sangat mudah didapat dan harganya terjangkau,” ungkapnya.

Seno menambahkan, selain menggelar pelatihan, Kowarteg Indonesia juga menyosialisasikan sosok Ganjar sebagai Bakal Calon Presiden (Bacapres).

“Alhamdulillah Pak Ganjar diterima oleh masyarakat di sini. Bahkan, mereka sudah mengetahui program-program Pak Ganjar yang telah berhasil di Jateng. Harapannya program yang menyentuh dan selalu berpihak ke masyarakat dapat terus ditingkatkan ke nasional,” sambungnya.

