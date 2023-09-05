Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pemeriksaan Kesehatan di Gandaria Utara, dr Ichsan Biren Bagikan Tips Hidup Sehat

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Selasa, 05 September 2023 |03:03 WIB
Pemeriksaan Kesehatan di Gandaria Utara, dr Ichsan Biren Bagikan Tips Hidup Sehat
Bacaleg Perindo Ichsan Biren membagikan tips hidup sehat pemeriksaan kesehatan gratis di Gandaria Utara Kebayoran Baru, Jaksel, Senin (4/9/2023). (MPI/Ari Sandita)
A
A
A

JAKARTA - MNC Peduli menggelar pemeriksaan kesehatan gratis terhadap warga yang tinggal di bilangan Jalan Gotong Royong II, RT 10/06, Gandaria Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Senin (4/9/2023). Dr Ichsan Biren pun membagikan tips hidup sehat pada warga semua warga, khususnya di Jakarta.

"Alhamdulillah hari ini kita telah melakukan pemeriksaan screening berupa laboratorium dasar terhadap masyarakat di Gandaria Utara dan dari hasil pemeriksaan kita masih menemukan banyak masyarakat kita yang pola makan dan pola hidupnya masih perlu kita pantau dan awasi," ujar dr Ichsan di lokasi, Senin (4/9/2023).

Menurutnya, adanya pemeriksaan yang dilakukan MNC Peduli itu diharapkan bisa menjadi bahan renungan dan perhatian bagi warga ke depannya agar hidupnya bisa lebih sehat. Pasalnya, tak sedikit warga yang pola makan dan hidupnya masih kurang baik.

Karena itu, kata pria yang menjadi Bacaleg DPR RI Dapil Aceh II dari Partai Perindo tersebut, berkaitan masalah kesehatan pihaknya meminta warga untuk kerap mendatangi Puskesmas terdekat melakukan pemeriksaan kesehatan. Apalagi, saat ini program-program pemerintah sudah sangat merakyat sehingga hanya persoalan masyarakatnya saja untuk antusias datang ke puskesmas.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/340/3189893/warga_aceh_tamiang_terima_bantuan_mnc_peduli-0H1V_large.jpg
Terima Bantuan dari MNC Peduli, Warga Kuala Simpang Aceh Tamiang Bersyukur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/340/3189876/mnc_peduli-0dF4_large.jpg
MNC Peduli Salurkan Bantuan ke Warga Kuala Simpang Aceh Tamiang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/337/3189640/sanqua-1gc7_large.jpg
Wujudkan Komitmen Hadir di Tengah Masyarakat, SanQua Beri Bantuan untuk Korban Bencana Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/337/3189632/mnc_peduli-gUKX_large.jpg
Gandeng SanQua, MNC Peduli Bakal Kembali Terjun Kirim Bantuan Korban Bencana Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/338/3189562/mvn_mnc_peduli-BXtE_large.jpg
Senyum Oma-Opa Rumah Jompo Wisma Sahabat Baru Sambut Hangat MVN-MNC Peduli
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/338/3189530/mvn_dan_mnc_peduli_aksi_sosial_di_rumah_jompo_wisma_harapan_baru-YMXr_large.jpg
Aksi Sosial MVN-MNC Peduli Hibur Lansia di Rumah Jompo Wisma Harapan Baru
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement