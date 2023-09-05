Pemeriksaan Kesehatan di Gandaria Utara, dr Ichsan Biren Bagikan Tips Hidup Sehat

JAKARTA - MNC Peduli menggelar pemeriksaan kesehatan gratis terhadap warga yang tinggal di bilangan Jalan Gotong Royong II, RT 10/06, Gandaria Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Senin (4/9/2023). Dr Ichsan Biren pun membagikan tips hidup sehat pada warga semua warga, khususnya di Jakarta.

"Alhamdulillah hari ini kita telah melakukan pemeriksaan screening berupa laboratorium dasar terhadap masyarakat di Gandaria Utara dan dari hasil pemeriksaan kita masih menemukan banyak masyarakat kita yang pola makan dan pola hidupnya masih perlu kita pantau dan awasi," ujar dr Ichsan di lokasi, Senin (4/9/2023).

BACA JUGA: MNC Peduli Salurkan Bantuan Tenda dan Tongkat ke Warga di Gandaria Utara

Menurutnya, adanya pemeriksaan yang dilakukan MNC Peduli itu diharapkan bisa menjadi bahan renungan dan perhatian bagi warga ke depannya agar hidupnya bisa lebih sehat. Pasalnya, tak sedikit warga yang pola makan dan hidupnya masih kurang baik.

BACA JUGA: Warga Gandaria Bersyukur MNC Peduli Gelar Pemeriksaan Kesehatan Gratis

Karena itu, kata pria yang menjadi Bacaleg DPR RI Dapil Aceh II dari Partai Perindo tersebut, berkaitan masalah kesehatan pihaknya meminta warga untuk kerap mendatangi Puskesmas terdekat melakukan pemeriksaan kesehatan. Apalagi, saat ini program-program pemerintah sudah sangat merakyat sehingga hanya persoalan masyarakatnya saja untuk antusias datang ke puskesmas.