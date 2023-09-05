Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Wowon Cs Bakal Jalani Sidang Tuntutan Hari Ini

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Selasa, 05 September 2023 |07:53 WIB
Wowon Cs Bakal Jalani Sidang Tuntutan Hari Ini
Wowon Cs (Foto: Antara)
A
A
A

BEKASI - Tiga terdakwa pembunuhan berantai di Bantargebang, Wowon Erawan alias Aki, Solihin alias Duloh, dan M Dede Solehudin bakal menjalani sidang tuntutan pada hari ini, Selasa (5/9/2023).

Sidang tuntutan kasus pembunuhan berencana itu bakal digelar di Pengadilan Negeri (PN) Bekasi, Jawa Barat.

“Sesuai dengan agenda persidangan besok (hari ini) acara pembacaan tuntutan dari JPU,” kata Penasihat Hukum Wowon Cs Sugijati.

Sidang tuntutan sedianya dilakukan pada pekan lalu. Namun JPU belum siap membacakan berkas tuntutan, sehingga sidang akhirnya ditunda hingga hari ini.

“Nanti sidang pukul 13.00 WIB,” katanya.

Sebelumnya, ketiga terdakwa menjalani pemeriksaan keterangan di Pengadilan Negeri Bekasi. Wowon saat itu mengakui bahwa pembunuhan terhadap istrinya didasari karena sakit hati pernah tidak dijenguk saat sakit dan kerap selingkuh.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/338/3190699/tersangka_pembunuhan_kacab_bank_bumn-Zw3R_large.jpg
Polda Metro Serahkan 15 Tersangka Kasus Pembunuhan Kacab Bank BUMN ke Jaksa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/340/3185738/viral-pXky_large.jpg
Hari Guru Nasional, Guru Nyambi Taksi Online Tewas Mengenaskan di Tengah Hutan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/337/3184922/mayat-Y8tR_large.jpg
5 Fakta Dosen Cantik Tewas Tanpa Busana hingga AKBP B Dipatsuskan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/340/3184666/viral-iX7A_large.jpg
Heboh Dosen Cantik Tewas di Hotel Tanpa Busana, Propam Polda Jateng Tangkap AKBP B
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/338/3184416/pembunuhan-5I3w_large.jpg
Pelaku Penikaman Pria di Condet hingga Tewas Dijerat Pasal Pembunuhan Berencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/338/3184394/pembunuhan-K7AE_large.jpg
Polisi Berpeluang Pakai Pasal Pembunuhan Berencana dalam Kasus Kacab Bank BUMN
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement