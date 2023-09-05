Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kasus ISPA Melonjak di Depok, Wali Kota: Faktornya Bukan Polusi Udara Saja

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Selasa, 05 September 2023 |09:36 WIB
Kasus ISPA Melonjak di Depok, Wali Kota: Faktornya Bukan Polusi Udara Saja
Wali Kota Depok M Idris (Foto: Pemkot)
A
A
A

DEPOK - Wali kota Depok, Mohammad Idris berdalih faktor penyebab kasus infeksi saluran pernapasan atas (ISPA) melonjak bukan polusi udara saja.

Diketahui kasus ISPA di Depok saat polusi udara meningkat, dalam waktu satu bulan tembus delapan ribu kasus lebih.

"Iya ISPA meningkat, meningkatnya ini macam-macam faktornya bukan karena udara saja," kata Idris kepada wartawan, Senin (4/9/2023).

Sebelumnya, Pemkot Depok melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) menyiapkan sejumlah langkah guna mengantisipasi penyakit infeksi saluran pernapasan atas (ISPA) akibat meningkatnya polusi udara di Jabodetabek beberapa hari terakhir.

Adapun langkah yang dilakukan mulai dari menggencarkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, hingga mengaktifkan kembali Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) serta Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

"Kita selalu melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat melalui teman-teman di puskesmas melalui penyuluhan, membuat flyer-flyer untuk mengingatkan ketika kualitas udara kita sarakan menggunakan masker, kemudian diaktifkan lagi Germas dan PHBS sehingga masyarakat terhindar dari ISPA," kata Kepala Dinkes Kota Depok, Mary Liziawati dalam keterangannya, Senin 4 September 2023.

Halaman:
1 2
      
